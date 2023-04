Kralj Nikola grozi z abdikacijo

velesilam in je to tudi sporočil vsem poslanikom velesil, češ, ako ne dobi Črna gora Skader, on odstopi in Srbija anektira Črno goro. S tem pa pridobi Srbija dvoje važnih pristanišč in razširi še bolj svoje meje.

Avstrija kakor je videti, drži trdno svojo rudečo razpeto »marelo«, braneč se dežja, ne vidi pa, da stoji že do pasa v vodi. (…)

Baje je Avstrija intervenirala v Petrogradu in obvestila rusko vlado, da je Avstrija prisiljena, v slučaju, ako Srbija ne odpokliče svojih čet izpred Skadra, vpasti v Sandžak in nasilno pregnati oblegovalce Skadra. (…)

Dan, 13. aprila 1913

Črna gora ne odjenja?

Cetinje, 15. aprila. Vlada izjavlja v oficielnem listu, da Črna gora Skadra pod nobenim pogojem ne pusti. Za vlado ostane geslo: Skader ali smrt! Srbija je na podlagi sklepa kronskega sveta generalu Bojoviču ukazala operacije pred Skadrom ustaviti in o tem obvestila tudi črnogorsko vlado. Nato se je zbral črnogorski vojni svet pod predsedstvom kralja. Govori se, da je vojni svet sklenil obleganje Skadra nadaljevati.

Slovenec, 15. aprila 1913

Skader je padel!

Včeraj dopoldne, prepozno za včerajšnjo številko, smo dobili poročilo, ki je bilo po naših zadnjih vesteh vsak trenotek pričakovati: Skader je padel! Izdaleč ne najvažnejše, toda najbolj razburljiva epizoda balkanske vojne, epizoda, v kateri so najbolj pomešani visoko tragični in skrajno komični elementi, je provizorično zaključena. Skadrsko poglavje s tem seveda še ni končano. Kaj bo sledilo, je doslej neznano; bližnja bodočnost je pač admiralom pred Barom tako nejasna kakor diplomatom na Dunaju in v Londonu. (…)

Esad paša se je vdal Črnogorcem, ko so dobili Taraboš v roke in je spoznal, da je nadaljevanje odpora brez smisla. Odločitev je pripisati srbski oblegovalni artiljeriji, ki je tako omajala utrdbe, da so bile vse turške baterije postavljene izven boja. To je omogočilo črnogorski nočni napad, za katerega sta izdelala srbski general Bojovič in črnogorski vojni minister Martinovič načrt.

Zarja, 24. aprila 1913

Navdušenje v Rusiji.

Petrograd, 24. aprila. Ko je prišla v Petrograd vest, da je Skader padel, je nastalo povsodi velikansko navdušenje. Nihče ne verjame, da bi Črna gora izročila Skader. N. V. izvaja, da je vsled tega dejstva neobhodno potrebna revizija sklepov londonske konference. Rusija ne bo dovolila, da bi se ena sama država vmešavala. Pa tudi izkrcanju čet bi se protivila tako tripelententa kot tudi Italija.

Dan, 25. aprila 1913

Skadrsko vprašanje.

Padec Skadra je dunajsko diplomacijo zelo razburil. Predložila je velesilam noto, ki zahteva, da se Črnagora pozove, naj Skader takoj zapusti. Če tega ne stori, naj se gotove točke dežele zasedejo. Če bi tudi to ne izdalo, naj se potom mednarodnega ekspedicijskega zbora Skader Črnigori s silo vzame. Ako velesile slednjega ne bi mogle ali hotele izvesti, naj poverijo mandat za to Avstriji in Italiji ali pa Avstriji sami. Če tudi tega nočejo, postopa Avstrija na svojo roko.

Slovenec, 26. aprila 1913

Velesile Črni gori

London, 3. maja. »Times« poročajo: Velesile so podelile svojim poslanikom na Cetinju instrukcije, naj Črni gori sporoče, da ji bodo velesile, ako Skader do pondeljka izprazni, priznale gospodarske ugodnosti. Ako ne, ne bo o gospodarskih kompenzacijah govora in bodo velesile primorane Črno goro s silo iz Skadra spraviti.

Dan, 4. maja 1913

Črna gora zapusti Skader.

Včeraj smo naznanili, da je bila v poučenih krogih na Dunaju razširjena vest, da je črnogorska vlada sklenila izpolniti zahtevo velesil in zapustiti Skader. Poznejša poročila potrjujejo ta glas skoraj s popolno gotovostjo. V ogrskem parlamentu je ministrski predsednik Lukacs naznanil, da je dobila vlada od avstro-ogrskega poslanika na Cetinju obvestilo, ki pravi, da je kralj Nikola sklenil naznaniti velesilam brezpogojni odhod Črnogorcev iz Skadra.

Zarja, 6. maja 1913

Odpoved Črnegore.

Cetinje. 5. maja. Iz uradnega črnogorskega vira se poroča: Kriza glede na vprašanje Skadra se je rešila tako, kakor so to velesile želele. Ker je stala Črnagora nasproti velikemu pritisku Evrope in ni bilo možnosti, da bi v daljšem odporu ostala Črnagora zmagovita, je včeraj odnehala in izjavila, da prepusti usodo Skadra Evropi. Kralj se je zadnji trenutek odločil za ta težak korak in je prepričan, da je svojemu ljudstvu in svojemu kraljestvu napravil veliko žrtev za splošen mir, žrtev, ki so jo zahtevale vse države z grožnjo, da izgubi Črnagora svojo neodvisnost. (…)

Slovenec, 6. maja 1913

