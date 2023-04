Trditev 1: DZZ sploh ne bo ukinjen, temveč samo prenesen iz zasebnih zavarovalnic v javno zdravstveno blagajno. Ne drži, DZZ bo ugasnil, ker bo ukinjena podlaga za njegov obstoj, doplačila za zdravstvene storitve. Naše obvezno zdravstveno zavarovanje (OZZ) nobene storitve (z redkimi izjemami) ne pokriva v celoti, temveč v višini od 90 pa do komaj 10 odstotkov cene, zato se je večina državljanov dopolnilno zavarovala. Enaka premija za vse je krivična do ljudi z nizkimi dohodki, za premožne pa je neopazen strošek. Kakih sto tisoč ljudi nima tega zavarovanja; večina med njimi zato, ker stroška premij (840 evrov letno za dve odrasli osebi – neredko na eni plači ali pokojnini) ne zmore. Izpad dohodka od premij DDZ bo nadomestil obvezni zdravstveni prispevek. S tem smo storili velik korak v smeri univerzalnega zdravstvenega varstva, ki si za svoj cilj zastavlja, da imajo vsi ljudje dostop do vseh zdravstvenih storitev, kadar in kjer jih potrebujejo, ne da bi zašli v finančno stisko. Delež javnega financiranja zdravstvenega varstva se bo povečal z nezavidljivh 73 na uglednih 86 odstotkov; Slovenija bo iz skupine držav z najnižjim deležem javnega financiranja zdravstva v EU prišla na sam vrh. Žal bo to zgolj podatek za mednarodne primerjave, saj ljudje razlike ne bodo čutili v svojih žepih. Zahteva večine državljanov ni samo ukinitev DZZ, temveč njegova nadomestitev s pravičnim proporcionalnim prispevkom, ki bi bil odvisen od posameznikovih dohodkov.

Trditev 2: zakon ukinja prostovoljni DZZ in s tem posameznikovo svobodno voljo, da se sam odloča, ali se hoče zavarovati ali ne. To drži, ampak javno financiranje zdravstva z davki in prispevki je ena največjih civilizacijskih pridobitev. Kaj bi se zgodilo, če bi bilo celotno zdravstveno varstvo odvisno od prostovoljnih zavarovanj? Kaj se dogaja z ljudmi brez DZZ, ko resno zbolijo? Kaj bi se šele zgodilo, če bi premija DZZ znašala 45 ali 55 – ali, na primer, 100 evrov, če dodam še bodoče zavarovanje za dolgotrajno oskrbo?

Trditev 3: ljudje bodo plačevali več kot doslej, čakalne dobe in druge stiske ljudi pa bodo ostale enake. Preprosta matematika pove, da za enaka sredstva, ki smo jih zbrali s premijami DZZ, zadostuje, da isti državljani plačujejo nov prispevek v enaki višini. Menjava enakega z enakim seveda ne more ustvariti dodatnih sredstev. Zbranega denarja bo sicer nekaj več, ker bodo odpadli stroški in dobički zavarovalnic in ker bodo prispevek plačevali tudi tisti, ki danes niso dopolnilno zavarovani, vendar ne dovolj. Potreben bo nov denar, za to pa ne bo kriva ukinitev DZZ.

Trditev 4: novi prispevek bo do sprejema davčne reforme ostal nespremenjen. Te trditve ne morem razglasiti za zavajanje samo zato, ker jo je izrekla vlada, ki ima v rokah možnost, da naraščajoče stroške pokrije iz proračuna, in je tako varovalko v zakon tudi vnesla, vendar bodo manjkajoča sredstva, po nekaterih ocenah najmanj 200 milijonov evrov do konca leta, vseeno morali plačati davkoplačevalci: če ne s povečanim zdravstvenim prispevkom, pa s kako drugo dajatvijo. Morda prav v tej varovalki vidijo nekateri ekonomisti veliko tveganje za proračun. Kaj pa bi storili oni? Bi predlagali dvig premij DZZ na 55 evrov?

Trditev 5: zavarovalnice bodo hitro našle nadomestilo v obliki dodatnih zavarovanj. Verjetno res, vendar se tega ni treba bati, dokler tako zavarovanje plačuje zasebne izvajalce in je ločeno od javnega denarja. Lahko celo nekoliko razbremeni javni sektor.

Trditev 6: zakon ne rešuje nobene od stisk državljanov in je v tem trenutku povsem nepotreben. Res je, da so dobre plati zakona vidne samo poznavalcem; visoka stopnja javnega financiranja, »podržavljenje« dobička zasebnih zavarovalnic in najvažnejše – ukinitev možnosti, da bi v bližnji prihodnosti, ko bo potreben dodaten denar, država še naprej dopuščala povečevanje premij DDZ, saj to ne bo obstajalo. Nobena vlada si ne bo drznila povečevati višine predlaganega nominalnega zneska; slej ko prej ga bo morala spremeniti v proporcionalnega. Škoda za državljane in škoda za politično usodo sedanje koalicije je, da tega ne stori takoj. Zavarovalnice in opozicija ne bodo imele težkega dela prepričati državljane, da zakon pomeni samo prelaganje denarja iz enega v drug žep.

Predsednik vlade napoveduje za kasneje tudi drugi korak: uvedbo solidarnega financiranja. Zakaj obeh korakov ne stori istočasno? Nekateri to razlagajo kot taktiko: če si bo s prvim korakom nakopal jezo zavarovalnic, bi si z drugim nakopal tudi jezo tistih deset tisoč predstavnikov »elit« z najvišjimi dohodki, ki bi ob proporcionalnem prispevku plačevali nekaj deset ali največ dvesto evrov več (čeprav jim bo novo razmerje plač prineslo od tisoč do dva tisoč evrov večje dohodke). Skratka: preveč močnih nasprotnikov naenkrat. Če to drži, pozablja, da na drugi strani lahko izgubi stotisoče posamično šibkih volilcev, ki pričakujejo, da bo izpolnil obljubo o uvedbi pravičnega zdravstvenega prispevka. Morda pa premier verjame neoliberalnim finančnim strokovnjakom, na primer nekdanjemu finančnemu ministru, ki je preprečil zamenjavo DZZ s proporcionalnim davkom z argumentom, da je v slovenski družbi premalo neenakosti. Kakršen koli je že razlog za oklevanje – strah pred elitami ali strinjanje z neoliberalci, predsednika in koalicijo je treba prepričati, da je prvi korak nezadosten in njegove koristi državljani ne bodo zaznali, kar bo namesto pričakovanega odobravanja povečalo njihovo nezadovoljstvo.