Prvi se je opogumil deček z razlago, da bi bila prava tragedija, če bi njegovega prijatelja do smrti povozil traktor.

»Ne,« je odvrnil Brown, »to bi bila nesreča.«

Potem se je oglasila deklica iz prve vrste: »Tragedija bi bila, če bi šolski avtobus s petdesetimi šolarji zapeljal v prepad in bi vsi umrli.«

»Ne,« je menil Brown, »to bi bila velika izguba.«

Končno je prišel na vrsto deček iz zadnje vrste; tragedija bi bila, če bi letalo s finančnim ministrom Alistairjem Darlingom sestrelila ruska raketa, je dejal.

»Odlično,« je ocenil premier, »toda zakaj bi bila to tragedija?«

»No,« je odvrnil šolar, »ker to ne bi bila velika izguba, pa tudi nesreča najbrž ne.«

Džoging za drobovje

Ste se ob branju nasmejali? Če ste se, vas je waleški deček spravil v čustveno stanje, ki v našem telesu sproži sila zanimive reakcije. Preučuje jih posebna veja znanosti – gelotologija (iz grščine, gelos pomeni smeh), ki raziskuje fiziološke učinke smeha na naše telo. Podobno kot pri aerobni vadbi namreč terja smeh telesni in fiziološki odziv; vključuje krčenje in sproščanje (petnajstih) obraznih, prsnih, trebušnih in skeletnih mišic, hkrati pa lajša napetost in krče, povezane s kroničnimi bolečinami. Ko se sprevrže v krohot, poveča srčni utrip, pohitri dihanje in poveča porabo kisika, podobno kot pri uri teka ali aerobike, kar je najbrž botrovalo temu, da ga je ameriški novinar Norman Cousins označil kot džoging za drobovje.

Opisanemu sledi obdobje sproščanja; po približno dvajsetih minutah se srčni utrip umiri, interval dihanja in krvnega tlaka pa menda pade celo pod osnovno raven. Ta občutek nirvane (fiziološke in psihološke umirjenosti) lahko traja celo šolsko uro. Kot pravi knjiga pregovorov 17,22: »Veselo srce podarja zdravje, potrt duh pa suši kosti.«

A to ni edini učinek, ki ga ima smeh na telo. Vpliva tudi na hormone stresa, med katerimi epinefrin (poznan kot naravni možganski opijat) prinaša občutke evforije in blaži bolečine. Prav tako zmanjša izločanje kortizola, stresnega hormona, nekateri pa sklepajo, da krepi ves imunski sistem. Slednja trditev temelji na raziskavah imunoglobulina A (IgA), ki ga najdemo v slini. Če ste pod stresom ali se spopadate z boleznijo, so njegove ravni nizke, medtem ko se med gledanjem zabavnih vsebin njegova koncentracija poveča. Skratka, gre za refleks, luksuzni refleks, kot je dejal angleški pisatelj Arthur Koestler, ki nima očitnega biološkega namena, deluje pa na enaki (primitivni fiziološki) ravni kot udarec s kladivcem pod pogačico kolena.

Poleg tega igra humor v življenju homo sapiensa še mnoge druge vloge. Je pomemben družbeni dejavnik, ki po prepričanju Sigmunda Freuda izvira iz nezavednega. Kot je opisal v besedilu Humor leta 1927: »Humor nima na sebi samo nekaj sproščujočega kakor šala in komika, temveč tudi nekaj veličastnega in vzvišenega, potezi, ki ju pri obeh drugih vrstah pridobivanja ugodja iz intelektualne dejavnosti ni najti. Veličastno je očitno v triumfu narcizma, v zmagovito potrjeni neranljivosti Jaza. Jaz ne dovoljuje, da bi ga pobude iz realnosti poniževale, ne pusti se prisiliti k trpljenju, vztraja pri tem, da mu travme zunanjega sveta ne morejo priti do živega, pokaže celo, da so mu zgolj priložnost za pridobivanje ugodja. Ta zadnja poteza je za humor vseskozi bistvena.« Oče psihoanalize je bil prepričan, da je humor katalizator »fizične energije«, ki topi zatirana čustva. Ko se smejimo umazanim šalam, sproščamo zavrto energijo; še več, užitek in smeh sta primerljiva s količino potlačenega tabuja.

Tudi francoski filozof Henri Bergson je delil podobno mnenje, ko je zapisal: »Komična nesmiselnost je iste narave kot nesmiselnost sanj.«

Toda ta nesmiselnost je odraz človekove vere, zdravega čustvenega stika z realnostjo; je orodje ponižnosti, ki razkriva nova spoznanja, učinkovito prikazuje resnico, poglablja in utrjuje odnose med posamezniki in skupnostjo, širi obzorja in je včasih povsem praktičen.

Ilustratorka, avtorica Samira Kentrić je pristavila: »Humor je najbolj sproščena oblika sporazumevanja, ki v obliki neobrzdanega smeha doživlja vrhunec. Z njim iščemo zaveznike v relativiziranju spodobnega.«

Je ne le družbena, ampak esencialna gesta, je bil gotov francoski filozof Henri Bergson, ki lahko še tako neprijetne situacije izboljša in izgladi.

Povsem logično, da se je raziskovanje humorja v zadnjih desetletjih prelevilo v multidisciplinarno področje, ki ga bogatijo številni seminarji, simpoziji, nove in nove teorije ter številna literatura. Z njim se bavijo empirične, programske, analitične študije ter mnoga področja znanosti – od psihologije do filozofije, sociologije, jezikoslovja in še česa. Celo strokovna organizacija se mu posveča, Mednarodna zveza za preučevanje humorja (International Society for Humour Studies), katere člani prihajajo iz novinarskih, gledaliških, zdravstvenih in vodstvenih krogov, prirejajo konference ter izdajajo četrtletno revijo.

Zakaj potemtakem humorja – te naravne arcnije brez stranskih učinkov – ne predpisujejo na recept? Čemu z vici ne začnemo (in končamo) šolskih ur, sestankov, parlamentarnih sej, podpisov pogodb, ločitvenih dokumentov, zmag in porazov?

»Odgovor je preprost – zaradi Cerkve,« je ocenil sogovornik iz standup krogov, ki se je iz varnostnih razlogov odločil za anonimnost. »V tej državi moraš biti previden, ko kaj rečeš o veri, ne bi si rad zaprl vseh vrat.«

Tragedija + čas

Morda ni daleč od resnice. Podobno vzdušje opisuje jezuit P. James Martin, glasnik tako imenovane Vesele cerkve, ki redno objavlja v New York Timesu in The Wall Street Journalu. V knjigi Nebesa (ni)so hec trdi, da veliko ljudi z duhovnim poklicem (duhovniki, pastorji, rabini in podobni) in tudi nekateri pobožni verniki na splošno dajejo vtis, da biti veren pomeni biti resnoben, resen ali celo čemeren.

»Spoznal in srečal sem več tisoč vernikov s skoraj vseh življenjskih področij ter se pogovarjal z njimi,« niza prigode v Nebesih. »Naletel sem na presenetljivo veliko vernih ljudi, ki so z eno besedo mrakobni. Saj ne pričakujem, da se bodo verniki sleherni trenutek dneva režali kot bebci. Žalost je naraven in človeški odziv na nesrečo in veliko dogodkov v življenju potrebuje ali celo zahteva resen pristop. Toda spoznal sem toliko vernih ljudi s kislim obrazom, da se sprašujem, zakaj se jim zdi, da je odsotnost veselja nujen del njihovega življenja.«

Poleg tega se je ta mrakobni duh zalezel v kulturo preštevilnih verskih ustanov, nadaljuje Martin. »To pomeni, da presega meje osebnega in pronica v skupnost. Zakaj se je to zgodilo? Na misel mi pride nekaj razlogov.« Kot prvega navede božjo podobo, ki je pogosto mrki razsodnik, ki si najbolj želi v slehernem trenutku vreči hudobneže v pekel, drugi razlog pa je po njegovo povezan s prvim, saj ljudje v veri včasih vidijo prevladujočo resnobnost.

Potem so tu še (posplošene) karakteristike nekega naroda, ki so tako pogost material za vice. Saj veste, Angleži se lotevajo Ircev, Američani irskega rodu Italijanov, Poljakov in Mehičanov, Belgijci Francozov, Francozi Nemcev, Nemci Turkov, Ukrajinci Rusov, Sikhi Indijcev, skoraj vsi pa policajev in blondink.

In kako je pri nas? Samira Kentrić pravi, da je v naših krajih najbolj pogost način komunikacije »vljudna zadržanost«, medtem ko humor predstavlja željo po navezovanju stika onkraj nujnega. »Zato je v Sloveniji malo samoniklega humorja. A to ne pomeni, da ga ljudje tu ne cenijo. Duhovitost je priljubljena lastnost, izraža sproščenost in dostopnost. Vendar večina noče, ne zna ali se boji prva začeti.«

Radijski in televizijski voditelj, standup komik Klemen Bučan z dajanjem pobude nima težav. »Od nekdaj sem imel dar, da se ljudje okrog mene smejijo in predvsem, da sem razlog jaz, seveda namenoma. Od mladih nog sem bil rad tisti, ki s pripombami nasmeji, in to se do danes ni spremenilo. Takšen sem doma, v službi in nekje vmes sem si rekel, zakaj to ne bi bila moja služba.«

Humor se mu zdi nadvse pomemben element vsakdana: »Lahko razbije napetost, sprosti, prav tako pa lahko s humorjem naslovimo kakšno resno temo na malo bolj omiljen način. Lahko smo ogledalo sogovornika, lahko na tak način predstavljamo svoje hibe ali pa nastavimo ogledalo družbi in politiki.«

Če je Klemen rasel gor v gorenjski družini, ki je cenila šale in hecanje, je bilo pri Samiri, ki v podalpju najbolj spretno prepleta humor s sliko, nekoliko drugače: »Odraščala sem v duhu delovne etike, humor je veljal za luksuz ljudi, ki nimajo resnih odgovornosti, šale kujejo brezdelneži. Sama pa sem že zgodaj oprezala za raznimi duhovitostmi, razumela sem, da je v njih nekaj neprimernega, in to me je vznemirjalo.« Pravi, da je ni težko nasmejati, saj se z veseljem prepušča vsem vrstam duhovitosti in še sama poskusi kaj dodati.

Klemen pa v humorju najbolj ceni iskrenost. »Težko rečem, katere vrste humor mi je najljubši, včasih se najdem v najbolj življenjskih temah, otroci, moško-ženski odnosi …, kakšen dan mi prijajo trenutne novice iz sveta, spet drug dan rad hodim po robu s kakšnimi malo temnejšimi šalami.«

Ko smo že pri slednjih, o tabu temah v humorju se je nedolgo tega na Guardianovi spletni strani razvila pestra debata. Klemen potegne črto pri Muju in Hasu, teh vicev na odru nikoli ne bi govoril, drugi se izogibajo smrti, posilstvu, holokavstu, 11. septembru.

Aryanaa iz Teherana in J. Penn iz Londona sta delila prepričanje, da se lahko iz Židov norčujejo samo Židje, iz hidžaba samo ženske, ki so odraščale v kulturi, kjer se ga nosi, in tako naprej. Skratka, iz moje mame se lahko norčujem samo jaz, ti se ne smeš. Traparija, je sklenila Sarah iz Anchoragea v ZDA. »Ljudi bi morali žaliti dogodki po svetu, ne pa komedija.«

»Žal naša vrsta pogosto ne premore dovolj empatije, da bi prepoznala razliko med šalo in nasiljem. Pa sploh ni težko,« meni Samira. »Humor se konča tam, kjer se začne ponižanje. Humor ruši družbeno hierarhijo, smeši avtoriteto. Če skuša smešiti ranljivejše, družbeno hierarhijo le še utrjuje, torej se spremeni v nasilje od zgoraj navzdol.«

»In če ste v dvomih, ali se smemo norčevati iz določenih dogodkov, naj vas spomnim na staro enačbo komedija = tragedija + čas,« je na spletu pripisal Anglež Eddie. Če gre verjeti South Parku, mora preteči vsaj 25 let od tragičnega pripetljaja, da ga začnemo vlačiti po zobeh. Predolgo za legendarno Joan Rivers, ki je v nekem angleškem televizijskem šovu izzvala zgražanje s šaljivim vprašanjem o največji tragediji sodobne Amerike: »Kaj res mislite, da med vsemi tistimi vdovami niso vsaj štiri, ki so presrečne, da so se znebile svojega moža?«

Lakmusov papir za vrednote

»Zdi se mi, da ima vsak narod za odtenek drugačen smisel za humor,« je analiziral Klemen, »pa niti ne vsak narod, že ko grem po Sloveniji, so razlike od mesta do mesta, od nastopa do nastopa. Nekje, kjer je standup že dlje živ in prisoten, so ljudje že malo bolj razvili smisel za humor. Tam imajo bolj radi na drugo žogo, marsikje pa tudi še tiste klasične seks fore palijo. Knock knock šale so spet svoja veja, recimo v Ameriki so ukoreninjene v kulturo, pri nas imamo pa raje šale, kako bedna je sosednja vas.«

Kar je eden glavnih razlogov, zakaj je humor tako zelo pomemben za medčloveške odnose – je lakmusov papir za preverjanje, ali z nekom delimo enake vrednote. Še več, v večtisočletni zgodovini so se mnogi filozofi, pisatelji in raziskovalci posvečali dejstvu, da je humor tista čarobna sestavina človeške duše, ki nas loči od drugih vrst. Le še pri šimpanzih ga je zaslediti, ko se med igro smejejo, kakšno ušpičijo, drug drugega šaljivo dražijo. Kajti humor je v resnici igra, trdi raziskovalec Christopher A. Robert v zapisu Evolucija humorja: od kruljenja do šal o kakcih, objavljenih v reviji Psychology Today. Visokorazvita igra, prežeta s kompleksnimi, abstraktnimi idejami, pozitivnimi emocijami in občutki do sočloveka, s katerim se šalimo. In če vse to postavimo pod skupni imenovalec, pridemo do pričakovanega rezultata: ljudje s humorjem kličemo po bližini.

»Seveda pa zelo abstraktna in simbolna nrav humorja dovoljuje raznolike oblike tega, kot tudi to, da se uporablja v različne namene. Humor gradi in ruši, jača in slabi, časti in zaničuje, morda celo hkrati. Ravno ta kompleksnost je tisto, kar ga naredi lepega.«

A tudi privlačnega. Eric Bressler in Sigal Balshine sta v delu Evolucija in človeško vedenje (Evolution and Human Behaviour) opisala raziskavo Univerze McMaster iz Kanade, kjer so več sto oseb ženskega in moškega spola spraševali o pomenu humorja. Če strnemo njihove izsledke: šefi se šalijo mnogo več kot njihovi podrejeni, ženske se smejejo glasneje v prisotnosti moških, moški pa v prisotnosti žensk radi duhovičijo. In kar je še, slednji se v prisotnosti nasprotnega spola smejijo nekoliko bolj pridušeno, v družbi plemenskih bratov pa se raje glasno krohotajo. Toda za naslednji randi imejte v mislih tudi to: ženske v omenjeni raziskavi so brez dvoma zatrdile, da so humorni možje najbolj zaželeni partnerji. Obrnjeno žal ni tako.

A ne glede na statistike, kot je rekel Mark Twain: »Humor je največji blagoslov človeštva.« Poleg hvaležnosti, upanja in duhovnosti spada v skupino prednosti, ki jih pozitivni psihologi imenujejo transcendenca – pomagajo nam vzpostaviti povezave s svetom in osmisliti življenje. Tudi takrat, ko niso odraz veselja, ampak čustvene stiske. Da je ta med mlajšimi generacijami velikanska, preslikavajo tudi internetne in televizijske oddaje. Vzemimo za primer razvpito Michaelo Coel in njeno serijo​ Lahko te uničim (HBO), kjer se s humorjem loteva travmatične izkušnje posilstva. Podoben pristop sta ubrali Alison Spittle in Fern Brady, ki v podkastu Kolo nesreče (Wheel of Misfortune) skupaj z gosti na šaljiv način predelujeta strašne prigode. Analitiki pravijo, da je novodobni humor strašljivo absurden in nadrealen, kot denimo Rick in Morty ali BoJack Horseman.

»Zakaj je milenijski humor tako čudaški?« so se že pred leti spraševali v članku Washington Posta in odgovarjali s tezo, da gre za mešanico različnih dejavnikov – odlašanje s poroko, starševstvom, lastništvom nepremičnin, vlogo Cerkve. »Življenje je postalo neprijetno izkoreninjeno, kar se odraža v čudni, kaotični različici komedije.« »Moraš se šaliti iz lastne nesreče,« meni Harriet Dyer, avtorica komedije Trigger Warning in avtobiografije Bipolarna komedijantka.

»Dandanes je humor drugo ime za terapijo,« se je v članku za Guardian z naslovom Odvisnost je lahko zabavna strinjala Lulu Popplewell, ki v svojih nastopih opisuje leta, ki jih je preživela na klinikah za odvajanje. Brez zadržkov govori tudi o samopoškodovanju, motnjah prehranjevanja, obsesivno-kompulzivni motnji. Mora, mora, tako pravi, kajti: »Se vam še ni zgodilo, da ste po ogledu komedije popolnoma pozabili, kako ste se počutili pred tem?« Ja, bolje se je smejati kot jokati!

*** Podobno kot pri aerobni vadbi terja smeh telesni odziv; vključuje krčenje in sproščanje obraznih, prsnih, trebušnih in skeletnih mišic, hkrati pa lajša napetost in krče, povezane s kroničnimi bolečinami.

*** Humor se konča tam, kjer se začne ponižanje. Humor ruši družbeno hierarhijo, smeši avtoriteto. Če skuša smešiti ranljivejše, družbeno hierarhijo le še utrjuje, torej se spremeni v nasilje od zgoraj navzdol. Samira Kentrić, ilustratorka in avtorica