#intervju Ina Ferbežar: Pri jezikovnih pogojih za tujce potrebujemo kanček sočutja

Po več tednih negotovosti, sprememb in dopolnil je državni zbor v torek dokončno sprejel nove določbe zakona o tujcih. Z njimi je politika pred tuje delavce in njihove družine postavila jezikovne pogoje, ki jih bodo morali izpolnjevati, če bodo hoteli ostati v državi. Nevladne organizacije in sindikati so zaradi strogih omejitev, ki se bodo lahko iztekle tudi v deportacije, ogorčeni. Pomenljivo pa je, da v pripravo zakona politika ni vključila najbolj kompetentnih jezikovnih strokovnjakov iz Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki deluje pod okriljem Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ena vodilnih strokovnjakinj dr. Ina Ferbežar, vodja programa izpitnega centra, se je namesto tega vključila v javno debato. Nastopila je kot nasprotnica represivnega, omejevalnega jezikovnega pristopa. Opozarja, da tujci niso homogena skupina, ampak so skupnost posameznikov z individualnimi življenjskimi okoliščinami in usodami. Te je treba spoštovati. Pri preverjanju jezikovnega znanja je treba izhajati iz sposobnosti posameznika in ne zgolj pavšalno zahtevati enakega rezultata od vseh.