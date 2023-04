Newyorška policijska postaja: Chinatown​

Po Arabcih in Afganistancih so zdaj na vrsti Kitajci. Časi, ko so kombinirane enote ameriške zvezne policije in obveščevalnih služb redno hodile na molitve v džamije v Brooklynu in Bronxu, so minili. Vsi, ki so imeli na glavah ruto ali kefijo okoli vratu, so živeli pod sumom teroristične dejavnosti. Sikhi so izdajali uradna sporočila, da oni nosijo turbane, ampak so druge vere. Pa ni pomagalo. Zdaj so lahko mirni. Ta konkretna nevarnost je šla v pozabo. Za mednarodne teroriste se zanimajo samo še piloti dronov, ki jih lovijo v Kabulu in Idlibu. Al Kaida vzbuja manj zanimanja od usode slonov v Tanzaniji in goril v Kongu. Namesto arabskih črk strašijo kitajske pismenke. Cirilica se zdi manj nevarna.