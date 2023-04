Ukinjanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja: Korak v pravo smer?

Za vse tiste, ki težko prenašajo strokovne argumente in raje uporabljajo tako imenovane nepovezane argumente, ki jih ne smejo uporabljati niti osnovnošolci na tekmovanjih iz logike, naj zapišem na začetku tri iztočnice. Prvič, nikoli niti nisem bil niti nisem (plačan, preplačan, podkupljen, sponzoriran) svetovalec niti prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic (PZZ) niti ZZZS. Drugič, če nihate med tem, ali sem strokovnjak ali »strokovnjak«, kupite za slabih 50 evrov moj čisto sveži učbenik z naslovom Ekonomika zdravstva in podnaslovom Zdravstvo kot gospodarska dejavnost v javnih zdravstvenih sistemih ter poskušajte prebrati in razumeti vsebino na 443 straneh, ki sva jo zapisala s soavtorico. In tretjič, do zdaj sem se držal sklepa, da ne bom volil strank, ki volilce prepričujejo, da smo Slovenci izgubili 2. svetovno vojno, da sem 40 let svojega – še kar srečnega – življenja preživel v diktaturi, da je treba naše vodje v desetdnevni vojni malikovati in da moram začeti hoditi v prve vrste k maši v naše cerkve, kar sem v tem časopisu zapisal že novembra 2022 (Objektiv, 5. november 2022). Ampak ob tem sem se nedavno zaklel, da ne bom volil niti tistih strank, ki niso sposobne ali niso pripravljene razumeti tako preprostih stvari, kot je prostovoljno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji. Seveda se zna zgoditi, da ne bom šel več na volitve tudi zaradi te moje kaprice in ne le zaradi mojih let.