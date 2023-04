Ukrajinsko žito: Kruha in vojne*

Pravijo, da gre ljubezen skozi želodec. To ne velja samo za ljudi, velja tudi za družbe, v katerih živimo. Tudi nacionalni interes države gre skozi želodec. Hrane mora biti ne samo dovolj, temveč mora biti tudi dostopna za vse po primerni ceni. Kmetje morajo biti zadovoljni, da lahko državi prodajajo žito po spodobni ceni in da niso ogroženi od tujega, cenejšega uvoza. Na kmečke punte smo v času delavskih revolucij kar pozabili. Vendar dogajanja v zahodni Evropi (Nizozemska, Francija, Belgija) kažejo, da neupravičeno. Tem so se z revoltom zoper poceni ukrajinsko žito pridružili tudi kmetje na vzhodu Evrope. Kot pokaže zgodovinar dr. Aleš Maver v svoji knjigi Ukrajina od igre prestolov do vojne za samostojnost (Mohorjeva družba, 2023), je bilo v ukrajinski zgodovini žito tista dobrina, ki je pogosto odločala v vojni in miru, blaginji in mizeriji Ukrajincev, pa naj je šlo za odnose z zahodom ali vzhodom. Končno, žito je edina stvar, o kateri sta se Rusija in Ukrajina v času te vojne sploh uspeli dogovoriti in o tem podpisati medsebojni sporazum, ki, bolj ali manj, drži in ga obe strani spoštujeta.