#intervju Gorazd Pfeifer: Ideja o mali jedrski elektrarni v vsako slovensko mesto je všečna, a zelo problematična

Desetletja se je zdelo, da se je čas v jedrski elektrarni v Krškem ustavil. Nič se ni spreminjalo. Elektrarna je delovala zanesljivo in predvidljivo ter v omrežje pošiljala svoj delež elektrike, medtem ko je v pisarni šefa tega pomembnega državnega jedrskega objekta udobno sedel njen prvi in edini generalni direktor Stanislav Rožman. Zaradi te utečenosti, navidezne brezčasnosti, je nedavna sprememba v vodstvu družbe dvignila precej prahu. Ko smo že ponotranjili idejo, da se stvari ne morejo spremeniti, so se postavile na glavo.