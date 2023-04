Z denarjem, ki ga služi, kupuje tudi sestavne dele za svoje robote. Na preži je za popusti elektronskega odpada, ki ga kupuje tako po spletnih ponudbah kot v navadnih prodajalnah. S poceni nakupljenimi žicami, vezji, plastičnimi deli in lučkami mu je že uspelo sestaviti človeku podobne robote. Resda so videti nekoliko okorni, profesionalni proizvajalci so zagotovo naredili že lepše in bolj izpopolnjene. Toda Džibril s svojimi zdajšnjimi roboti nedvomno izkazuje nadarjenost za tehnološki poklic, ki ni vsakomur pisan na kožo. Še vedno je pri prijateljih in znancih deležen posmeha zaradi svojega konjička, ki ga želi čez čas spremeniti v polno zaposlitev, s katero se bo lahko preživljal. Njegov cilj je, da bo svoje robote izpopolnil in nekoč tudi prodal. Da bi svoje izdelke še izboljšal in tehnično dovršil, se želi vrniti na fakulteto, da bi do konca doštudiral elektroniko in programiranje.