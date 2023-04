. To, da je ženska, očitno ni bila ovira. Volilcem so bile všeč tudi njene progresivne ideje, ki jih je pridobila na Nizozemskem in v Belgiji. Na vsem območju Tokia, v 23 občinskih okrožjih, so županje zgolj tri ženske. Kišimotojeva pa je od takrat ob vseh drugih županskih opravilih postala tudi glasna zagovornica enakomernejše zastopanosti po spolu v politiki. Po prvih mesecih županovanja je ugotavljala, da ji je kot mladi ženski sogovornike težje prepričati. Saj poslušajo, a hkrati tudi ugotavlja, da teme podnebnih sprememb, raznolikosti in enakopravnost spolov pogosto ugrabi »stari fantovski klub«. V prvih mesecih svojega dela se osredotoča na po njeni oceni nepotrebno širitev ene od glavnih cest, s čimer naj bi izboljšali dostop reševalnim vozilom, a bi zaradi tega več malih podjetnikov moralo izprazniti svoje prostore. Županja želi ohraniti delovne prostore malih podjetnikov kot tudi druge javne površine in prostore. Še posebej ji je pri srcu ohranitev prostorov za vrtce, prav tako tudi javnih parkov, ki jim grozi privatizacija. Ves čas vztraja, da Japonska potrebuje več žensk na vodilnih političnih položajih. Še nikoli države ni vodila premierka, trenutno pa sta v vladi zgolj dve ministrici.