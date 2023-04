Negovalka koralnih grebenov

Roxane Boonstra se je že kot deklica rada podajala med valove in v morske globine. Potapljanje jo je tako zelo navdušilo tudi zaradi bogatega ekosistema pod morsko gladino. Predvsem korale so jo očarale, in to tako zelo, da si je prav zato želela študirati morsko biologijo. Zdaj se je kot izšolana biologinja vrnila k morju, da bi poskušala rešiti del ekosistema, ki je zanjo edinstven kraj, neke vrste morski pragozd. Ko govori o koralah, pripoveduje z žarom v očeh in našteva, kako lahko te nevtralizirajo 97 odstotkov moči valov in tako zaščitijo obalne predele, ter razlaga, kako to naravno bogastvo skrbi za prihodke milijonov ljudi po svetu, ki koralne grebene približajo turistom ali pa na njih lovijo bogat ribji stalež.