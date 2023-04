Med 1,1 milijona ljudmi, ki so bili ubiti v tem taborišču, sta bili tudi njegova mati in sestra. Očetu ga je s precejšnjo mero sreče uspelo rešiti. In to dvakrat. Prvič, ko je že stal v vrsti za plinsko celico, a ga je oče iz nje nekako izvlekel. Drugič ga je verjetno zagotove smrti v Auschwitzu rešil, ko je naciste prepričal, da ga je sin zaradi domnevnih dobrih rokodelskih znanj lahko spremljal v tovarno v Nemčijo, kamor so ga pošiljali. Do konca vojne jima je skupaj uspelo preživeti dva geta in sedem koncentracijskih taborišč. Slednjič sta svobodo dočakala v Dachauu. Leipciger že leta ozavešča naslednje generacije o grozotah v koncentracijskih taboriščih in pogromu, ki so ga izvajali nacisti. Nerad odgovarja na vprašanje, kaj so nauki holokavsta. A če že odgovori na to vprašanje, odgovori takole: »Bodite pozorni na besede tistih na oblasti, ki ogrožajo nas, našo blaginjo in naša življenja. Če nanje ne bomo pozorni, jih bomo zavrnili kot nepomembne ter bomo postali samozadovoljni in neaktivni, se lahko te besede uresničijo. Vstati moramo in se boriti z vsemi razpoložljivimi sredstvi.« Tudi letos se je udeležil Pohoda živih v Auschwitzu, s katerim se opominja na tamkajšnje grozote nacistov.