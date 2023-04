Zagovornik je lani svetovanje zaradi domnevne diskriminacije nudil 440 posameznikom. Zaključil je obravnavo 50 postopkov ugotavljanja diskriminatornosti ravnanj in diskriminacijo ugotovil v 14 zadevah. Opravil je tudi 29 ocen diskriminatornosti predpisov in za diskriminatorne ocenil 12 predpisov. Prav tako je dal 81 priporočil za odpravo diskriminacije, spodbujanje enakega obravnavanja in izboljšanje predlogov zakonov in veljavnih predpisov.

V prošnjah za svetovanje oziroma prijavah diskriminacije so tisti, ki so se obrnili na Zagovornika, največkrat navedli osebno okoliščino invalidnosti. Glede tega je Zagovornik lani izdal posebno poročilo o dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane. V njem je ugotovil, da zanje v nekaterih regijah sploh ni dostopnih šol, v nekaterih pa je dostopna le ena. Pristojne je večkrat spomnil, da se decembra 2025 izteče skrajni rok za zagotovitev dostopnosti objektov v javni rabi po zakonu o izenačevanju možnosti invalidov.

Kot je v poročilu zapisal Lobnik, je tudi v letu 2022 največ prijav diskriminacije prejel s področja dela in zaposlovanja. Med njimi so pogosti primeri zaradi starševstva, nosečnosti in zdravstvenega stanja pri dodeljevanju nagrad iz naslova poslovne uspešnosti podjetij oziroma božičnic. »Tudi v lanskem letu so iz nekaterih uspešnih podjetij glede božičnic sporočili, da se diskriminacije v zvezi z njimi doslej niso zavedali, zdaj pa jo bodo odpravili,« je zapisal Lobnik.

Poleg diskriminacije pri merilih za izplačilo božičnice je Zagovornik ugotovil diskriminacijo še v nekaterih drugih primerih. Med njimi so tudi diskriminacija Romov pri postrežbi v lokalu, diskriminacija političnih strank na podlagi vere ali prepričanja s strani radijske postaje ter diskriminacija pri razgovoru za službo, ko je kandidatka dobila vprašanje o načrtovanju družine. V nekaterih primerih je obvestil pristojne inšpektorate in jim predlagal uvedbo prekrškovnih postopkov.

Lobnik je v poročilu izpostavi tudi uspešen zaključek prvega zastopanja diskriminirane stranke na sodišču. "Zastopanje stranke, ki je bila diskriminirana na podlagi starosti, se je po treh letih pravdanja končalo s sodnimi potrditvami diskriminacije in dosojenim nadomestilom žrtvi," je poudaril.

Za doseganje napredka pri zagotavljanju enake obravnave in enakih možnosti v družbi so pomembna tudi priporočila Zagovornika, so še zapisali v sporočilu za javnost. V letu 2022 je Zagovornik izdal 81 priporočil, od tega 55 v zvezi z zakoni in drugimi predpisi in 26 za spodbujanje enakega obravnavanja in odpravo neenakega obravnavanja. Z uresničitvijo enega izmed preteklih priporočil Zagovornika je bila lani odpravljena dolgoletna diskriminacija istospolno usmerjenih moških pri krvodajalstvu, so še navedli.