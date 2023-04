Tradicionalna zbiralna akcija je potekala zadnja dva vikenda v marcu. S pomočjo kupcev so zbrali 14 ton izdelkov. Hofer donaciji kupcev v imenu vsake njihove trgovine v Sloveniji doda voziček izdelkov v vrednosti 50 evrov. Ker je Hoferjevih trgovin 91, so v tej akciji Karitasu namenili izdelke v vrednosti 4550 evrov, v petih letih pa skupno 35.600 evrov, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so še navedli, Hofer s Slovensko karitas sodeluje ves čas, saj ji poleg redne organizacije zbiralnih akcij v marcu in decembru vsak teden ob zaprtju v 50 trgovinah donira tudi večjo količino presežne hrane, ki je primerna za donacijo.

V letu 2022 je Slovenska karitas prevzela več kot 150 ton donirane hrane, ki je namenjena več kot 3500 socialno ogroženim in ranljivim posameznikom.

»Ljudje v stiski, ki prihajajo na Karitas, so veseli vsake pomoči, predvsem hrane. V darovani hrani za družine in otroke se izraža veliko sočutje darovalcev,« so v sporočilu povzeli besede generalnega tajnika Slovenske karitas Petra Tomažiča.