Z današnjim dnem so tako računi številnih velikih medijskih hiš iz zahodnih držav, Rusije in Kitajske, ostale brez oznak, v skladu s katerimi so jih označevali za »z državo povezan medij« in »medij, ki ga financira vlada«, poročajo tuje tiskovne agencije. Med drugim je oznaka, da so financirani s strani vlade, izginila z računov ameriškega nacionalnega javnega radia NPR, britanskega BBC in kanadskega CBC (Canadian Broadcasting Corporation). Oznaka »medij, povezan s kitajsko državo«, pa je izginila z računov kitajske uradne tiskovne agencije Xinhua in novinarjev, ki pišejo za medije, ki jih podpira vlada.

Medtem ko so ti računi tovrstne oznake prejeli že leta 2020, so jo nekateri mediji, kot sta NPR in CBC, dobili šele v začetku tega meseca. Zaradi te odločitve sta oba prenehala uporabljati svoje račune na Twitterju, saj ta po njunih navedbah ne zaobjema njune dejanske strukture upravljanja.

Musk: Naš cilj je biti čim bolj resničen in natančen

Elon Musk je v intervjuju za britanski BBC prejšnji teden pojasnil, da razmišljajo o spremembi oznake. »Naš cilj je biti čim bolj resničen in natančen,« je obelodanil in dodal, da se mu manj sporno zdi sprememba oznake v »javno financiran« medij.

Twitter pa je prav tako začel tudi z odstranjevanjem plačljivih modrih kljukic, namenjenih izkazovanju pristnosti uporabnikov. Brez njih so ostali računi na tisoče posameznikov, vključno z zvezdniki, novinarji in vidnimi politiki. Med temi so se znašli ameriški pop zvezdnik Justin Bieber, političarka Hillary Clinton, soustanovitelj Microsofta Bill Gates in tudi papež Frančišek. Brez kljukice je ostal tudi nekdanji predsednik ZDA Donald Trump in zvezdnica resničnostne televizije Kim Kardashian.

Kljukice so bile do Muskovega prevzema konec oktobra brezplačne, a rezervirane zgolj za organizacije in javne osebnosti. Družbeno omrežje je nov sistem preverjanja identitete posameznikov nato zagnalo v začetku novembra, pri čemer so značko za preverjen račun prejeli vsi, ki so zanjo plačali naročnino osem dolarjev na mesec.

Potem ko so številni uporabniki platforme to izkoristili za vzpostavitev lažnih računov slavnih oseb, je bil Musk prisiljen sistem začasno ustaviti. Twitter je nato uvedel postopek, na podlagi katerega uporabnik kljukico prejme šele, ko je končano preverjanje dokazov pristnosti. Ob tem je še naprej ohranil tudi mesečna plačila zanjo.

Na platformi prenehala oglaševati polovica najboljših oglaševalcev

Muskov prevzem Twitterja od lanskega oktobra sicer spremljajo številne burne poslovne odločitve, zaradi katerih naj bi podjetje letos utrpelo visoko izgubo prihodkov od oglaševanja. Po podatkih raziskovalnega podjetja Pathmatics je od Muskovega prevzema na platformi prenehalo oglaševati 14 od 30 najboljših oglaševalcev. Muskova prizadevanja za vzpostavitev plačljivih naročniških storitev pa naj ne bi »nadomestila izgubljenega prihodka od oglasov«.