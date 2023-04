Anton Crnjac je zasedel direktorsko mesto junija 2021, potem ko je njegov predhodnik Vojko Flis po izteku štiriletnega mandata zapustil UKC Maribor. Pred tem strokovni vodja klinike za kirurgijo in predstojnik oddelka za torakalno kirurgijo je bil takrat edini kandidat za direktorja. V obdobju med leti 2004 in 2010 je bil že strokovni direktor UKC Maribor, sicer pa je torakalni kirurg in neuradno blizu SDS.

O njegovi zamenjavi se je zato špekuliralo že vse od menjave vlade pred letom dni. Po poročanju medijev naj bi ga minister za zdravje Danijel Bešič Loredan že od poletja pozival k odstopu, a se to ni zgodilo. Njegova razrešitev se je pričakovala že za prejšnjo sejo sveta zavoda, a je bil direktor takrat odsoten iz zdravstvenih razlogov. Predsednik sveta zavoda Aleš Šabeder, ki je na tem položaju od julija lani, tega takrat ni želel komentirati. Crnjac je takrat povedal, da ne vidi razlogov za zamenjavo, saj je prepričan, da zavod vodi uspešno.

Člani sveta zavoda so na prejšnji seji obravnavali in sprejeli program dela in finančni načrt kliničnega centra, ki je načrtovan v višini 329 milijonov evrov in kljub nekaterim negotovim postavkam cilja na uravnotežen končni poslovni rezultat. Lansko leto je UKC Maribor sklenil s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 2,6 milijona evrov, kar predstavlja 0,86 odstotka celotnih prihodkov. Crnjaca je izgubo ocenil kot vseeno dober rezultat glede na okoliščine.