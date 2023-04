Slovenski košarkarji na žrebu skupin za SP v drugem bobnu

Slovenska košarkarska reprezentanca bo na žrebu skupin za moško svetovno prvenstvo v drugem bobnu, so sporočili iz Mednarodne košarkarske zveze (Fiba). Ob Slovencih bodo 29. aprila v Manili v drugem bobnu še Francija, Srbija in Litva. Skupno bo na žrebu osem bobnov s po štirimi reprezentancami, v prvem bobnu so Filipini, Španija, ZDA in Avstralija.