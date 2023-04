Uporabniški računi tihotapcev so navadno javni, nekateri pa so tudi zasebni. Ti računi po besedah direktorja občinske službe za nadzor migrantov v Tijuani Enriqueja Lucera Vazqueza kažejo, da si tihotapci na vsak način prizadevajo za povečanje svojega posla, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Vazquez je ob tem opozoril, da so migranti s tem postavljeni v zelo tvegan položaj, saj ne poznajo ozadja teh računov, ne vedo, od kod prihajajo in kdo stoji za njimi. Tveganja so se po njegovi oceni še povečala, odkar so ZDA januarja napovedale dodatne omejitve priseljevanja in razširitev pristojnosti za takojšnjo deportacijo nezakonitih prebežnikov.

»Položaj postaja vse bolj zapleten,« je dejal Vazquez in kritiziral dejstvo, da tihotapci svoje storitve »brezsramno omenjajo in promovirajo na najbolj priljubljenih družbenih omrežjih«. Po njegovih besedah namreč migranti zaradi ranljivosti in negotovosti glede tega, ali bodo mejo lahko prečkali, pogosto bolj verjamejo tihotapcem kot oblastem.

Za reševanje tega problema je pozval k posredovanju kibernetske policije z generalnega tožilstva in opozoril na odgovornost podjetij, ki imajo v lasti družbena omrežja. »Žal tukaj nastopijo tudi odgovorni za ta omrežja, ki bi morali bolj paziti na takšne objave in vzpostaviti filtre za njihovo preprečevanje, saj niso zakonite,« je še dejal Vazquez.

Tisoči migrantov, ki bežijo pred revščino, nasiljem in političnimi krizami, skušajo preko Mehike priti v ZDA. Po podatkih ameriških oblasti so med oktobrom 2021 in oktobrom 2022 zabeležili več kot dva milijona poskusov prečkanja meje.