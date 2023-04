Stavka, ki je trajala do 11. ure po lokalnem času, je namenjena »povečanju pritiska na delodajalce«, sta v današnji izjavi po poročanju francoske agencije AFP povedala predstavnika sindikata EVG Cosima Ingenschay in Kristian Loroch. »Delodajalci mislijo, da lahko ignorirajo zahteve zaposlenih in želijo od zgoraj diktirati kolektivna pogajanja. To je nesprejemljivo,« so sporočili. EVG se pogaja v imenu 230.000 delavcev, ki zahtevajo 12-odstotno zvišanje plač oziroma povečanje za vsaj 650 evrov mesečno, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zaradi stavke pa je danes za več ur skoraj povsem obstal železniški promet. Tiskovni predstavnik nacionalnega železniškega operaterja Deutsche Bahn Achim Stauss je novinarjem pojasnil, da vlaki niso vozili zaradi pomanjkanja osebja. Po njegovih besedah je stavka »nepotrebna«, saj pogajanja še vedno potekajo. Državni Deutsche Bahn je zaposlenim denimo ponudil petodstotno zvišanje in enkratno izplačilo vsem v višini do 2500 evrov.

V dveh dneh naj bi zaradi stavke odpovedali okoli 700 letov

Motnje v prometu se bodo verjetno nadaljevale tudi po koncu stavke, je še opozoril Stauss in dodal, da je stanje na postajah ostalo mirno. Že v četrtek je dvodnevno stavko začelo tudi varnostno osebje na letališčih Düsseldorf, Köln-Bonn in Hamburg. Po pričakovanjih naj bi v dveh dneh na račun stavke odpovedali okoli 700 letov. Danes so se kolegom pridružili še na letališču v Stuttgartu.

Današnja stavka je zadnja v vrsti sindikalnih akcij, ki so Nemčijo zajele zaradi visoke inflacije, potem ko je ta močno okrnila kupno moč nemških delavcev. Železniški sistem je v veliki meri obstal že marca, ko je stavko organiziral sindikat Verdi, sodeloval pa je tudi EVG.

V Nemčiji so imeli marca na letni ravni 7,4-odstotno inflacijo. Rast cen življenjskih potrebščin se je sicer nekoliko umirila, vrh je dosegla oktobra, ko je bila pri 8,8 odstotka.