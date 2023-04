»Ti zasegi so jasno sporočilo vsem, ki so pripravljeni tihotapiti prepovedane droge v državo, da smo še naprej zavezani boju proti pogosto nasilnim in izkoriščevalskim dobavnim verigam drog,« je dejal operativni direktor britanskih obmejnih sil Steve Dann.

Do zasega je prišlo nekaj tednov po tem, ko je tudi na francoske plaže v Normandiji na drugi strani Rokavskega preliva naplavilo dve toni kokaina, zapakiranega v tesno zaprte svežnje, od katerih so bili nekateri pritrjeni na rešilne jopiče, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ta teden je nato italijanska policija v morju ob vzhodni obali Sicilije odkrila 70 paketov, ki so skupno vsebovali približno dve toni kokaina v vrednosti več kot 400 milijonov evrov.

Po podatkih britanskega notranjega ministrstva, objavljenih v četrtek, se je v zadnjih 12 mesecih v Angliji in Walesu količina zaseženega kokaina povečala za 68 odstotkov in dosegla nov rekord 18,8 tone. Zasegi ketamina so se povečali za 884 odstotkov na 1,9 tone, kar je prav tako nov rekord, medtem ko so se zasegi konoplje povečali za 107 odstotkov, kar je največ po letu 1994.