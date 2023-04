Zabojnik je na letališče Pearson v Torontu prispel v ponedeljek zvečer, nato so ga odpeljali v tamkajšnje skladišče. »Lahko rečem, da je bila v zabojniku dragocena pošiljka. Vseboval je zlato in tudi druge dragocene predmete,« je pojasnil regionalni policijski inšpektor Stephen Duivesteyn. Dejal je, da je bil zabojnik velik približno sedem kvadratnih metrov, ponedeljkov incident pa je opisal kot osamljen in redek primer kraje, poroča britanski BBC.

Uprava letališč v Torontu (GTAA) je medtem v kratki izjavi sporočila, da so tatovi vstopili na javno površino skladišča in ne na samo letališče Pearson. »Rop ni predstavljal nevarnosti za potnike ali osebje GTAA,« so še dodali. Uprava ni želela povedati, katera letalska družba je poslala tovor, od kod je prihajal in kam je bil namenjen. Zlato, ki ga izkopljejo v Kanadi, se sicer pogosto hrani v Pearsonu, preden ga odpeljejo naprej, največkrat v tujino.

Ponedeljkova kraja je bila ena največjih v zgodovini Kanade. Zadnji odmevnejši rop v državi se je odvil tekom več mesecev v letih 2011 in 2012 v Quebecu, ko so tatovi iz skladišča ukradli približno 3000 ton visoko cenjenega javorjevega sirupa v vrednosti 18,7 milijona dolarjev.