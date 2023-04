V Denverju so sicer bolje tekmo začeli gosti iz Seattla in povedli z 2:0, toda gostitelji so v drugi tretjini z dvema goloma v razmaku 48 sekund izenačili tekmo. Zmagoviti gol je za branilce naslova v zadnji tretjini dosegel Devon Toews. Dvoboj na štiri zmage se zdaj seli v Seattle.

Tudi drugi dvoboj večera na zahodu med Vegas Golden Knights in Winnipeg Jets je izenačen na 1:1, potem ko so zlati vitezi na drugi tekmi zmagali s 5:2. Mark Stone je na svoji drugi tekmi, odkar se je vrnil na led po operaciji hrbta, dosegel dva zadetka v tretji tretjini in asistiral pri še enem.

Chandler Stephenson in William Karlsson sta k zmagi dodala po gol in podajo, Jack Eichel je dosegel svoj prvi gol v končnici, Phil Kessel in Alex Pietrangelo pa vsak po dve podaji. Izkazal se je tudi vratar Laurent Brossoit z 31 obrambami.

Na vzhodu so Toronto Maple Leafs na drugi tekmi s 7:2 premagali Tampa Bay Lightning in dvoboj na štiri zmage prav tako izenačili. Kapetan Toronta John Tavares je prvič v karieri dosegel hat-trick na tekmi končnice.

Medtem pa so na vzhodu New Jersey Devils zapravili prednost domačega ledu, saj so proti New York Rangers izgubili še drugo tekmo zaporedoma. Tokrat so rangerji zmagali s 5:1 in v zmagah povedli z 2:0.

Chris Kreider je za goste dosegel dva zadetka z igralcem več na ledu v drugi tretjini, v kateri so rangerji zadeli trikrat.

»Je eden najboljših, ne samo v ligi, vendar v zgodovini hokeja,« je o Kreiderju dejal soigralec Patrick Kane, ki je dosegel gol in dve podaji pri Kreiderjevih golih: »Dobro se znajde pri vsem. Na treningu izvajamo veliko simulacij podobnih akcij, on pa vsakič pride do ploščka in doseže gol.«