Zakon o zaščiti živali so sesekljali tudi veterinarski inšpektorji

Nad predlogom novele zakona o zaščiti živali, ki so ga v parlamentarno obravnavo vložili poslanke in poslanci koalicijskih strank, so zgroženi tudi uradni veterinarji oziroma veterinarski inšpektorji. Poudarjajo, da pomeni popolno razvrednotenje poklica doktorja veterinarske medicine in absolutno diskreditacijo uradnega veterinarja. Vse, ki nosijo oziroma bodo nosili odgovornost sprejetja in potrditve predlagane zakonske novele, zato pozivajo: Vklopite zdrav in trezen razum!