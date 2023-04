Jeseničani so si za naslov v drugem kakovostnem razredu regionalnega hokeja izbrali težjo pot. Še v 60. minuti tretje tretjine so namreč vodili s 3:1, a so tekmecem dovolili izenačenje in odločitev je nato padla šele v 97. minuti.

Do te usodne zadnje minute so imeli gostje vajeti igre v svojih rokah. Izničili so začetno vodstvo gostiteljev, ki ob zaostanku z 2:3 v zmagah niso imeli rezervnega načrta. V 17. minuti je Jaša Jenko izenačil.

Druga tretjina je bila jeseniška. Železarji so na hitro dosegli dva gola, prvega Rudolfs Polcs ob prvi številčni prednosti za goste, drugega pa manj kot dve minuti pozneje s strelom od daleč Ožbej Rep.

V tretji tretjini so gostje večji del nadzorovali potek dvoboja in branili prednost dveh golov. A ubranili je niso. Domači so že tri minute pred koncem iz vrat potegnili Marca de Filippa. Zadeli pa so nato 42 sekund pred koncem, uspešen je bil Diego Cuglietta.

Nato je sledil črn scenarij za goste, saj je isti igralec pičlih deset sekund pred koncem Anttija Karjalainena premagal še enkrat in izsilil podaljšek, sploh prvega v finalni seriji.

Prvi del ob previdni igri obeh ekip še ni prinesel odločitve, nato pa so Jeseničani vendarle dokončali začeto delo in v 97. minuti tekme je Žiga Urukalo postavil končnih 4:3, z zadnjo potezo na tretji najdaljši tekmi v zgodovini te lige pa tudi končal sezono alpske lige.

Lani klonili v finalu

Jeseničani so tako z letošnjim uspehom nadgradili lanski nastop. Takrat so prav tako prišli do finala, proti Asiagu že vodili z 2:1 v zmagah (igrali so na tri zmage), a nato izgubili odločilni tekmi in se morali zadovoljiti z drugim mestom.

V tej sezoni so bili železarji najboljši v rednem delu, potem pa po drugem delu, skupini master, končali na drugem mestu. V končnici so najprej s 4:0 v zmagah izločili Vipiteno, potem pa prav tako brez poraza v polfinalu še Ritten.

Sij Acroni Jesenice so drugi slovenski klub z lovoriko v tem tekmovanju, odkar liga poteka v takšni obliki. Hokejisti SŽ Olimpije so bili najboljši v sezonah

2018/19 in 2020/21, dve zmagi ima tudi Asiago, ki je zdaj tudi član lige ICEHL (2017/18 in 2021/22), eno pa Ritten (2016/17).

Jeseničani pa so na dan šeste tekme dočakali tudi dobro novico glede nastopanja v regionalnem tekmovanju v naslednji sezoni. Potem ko so sprva zamudili februarski rok za prijavo v naslednji sezoni, je vodstvo tekmovanja na spletni strani potrdilo, da je sprejelo prošnjo slovenskega kluba za pozen sprejem.

Vodstvo tekmovanja je po nekaj sestankih izvršnega odbora prošnjo Sija Acronija Jesenic odobrilo ob plačilu posebne prijavnine za zamudnike, kar pomeni, da bodo Jeseničani lahko sodelovali v alpski ligi tudi v sezoni 2023/24. V ligi bo po novem 16 ekip, tudi dve slovenski, saj so se pozimi v roku za tekmovanje prijavili tudi Celjani.