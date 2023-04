Družina Đoković v svojem teniškem centru v Beogradu vsako leto organizira turnir Serbia Open iz serije ATP 250, letos pa ga je bila zaradi prenovitvenih del – ker želi preiti v serijo 500 – prisiljena preseliti drugam. Đokovićevi so se odločili za začasno selitev turnirja v Banjaluko z imenom Srpska Open 2023. A največje mesto v Republiki Srbski je za gostiteljstvo nujno potrebovalo sodoben teniški stadion – in ga tudi dobilo. Tamkajšnji predsednik, razvpiti Milorad Dodik, je v sodelovanju z Novakom Đokovićem in njegovo družino, ki v Republiki Srbski uživata status božanstva, poskrbel za gradnjo objekta s kar 6000 sedeži.

Gradnja stadiona je imela tudi kopico »lepotnih napak«, poleg nasprotovanja tamkajšnjega prebivalstva, a predsednika Dodika to ni ustavilo. Vodja Srbov v Bosni in Hercegovini je ob veliki pomoči banjaluškega župana Draška Stanivukovića, ki sicer prihaja iz vrst opozicije, zgradil teniško areno v pičlih petih mesecih. Da bi se izognili zakonu o javnem naročanju, so tamkajšnji veljaki zadevo izpeljali po »obvoznici«: vodenje več kot 15 milijonov evrov vrednega projekta, za katerega sta denar zagotovila tamkajšnja vlada in mesto Banjaluka, je prevzela kar teniška zveza Republike Srbske.

Nič od kongresne dvorane

Ob začetku del novembra lani objekt in pripadajoča infrastruktura sploh nista imela gradbenega dovoljenja in sta ga v zgolj delni obliki dobila šele po dobrih dveh mesecih 20. januarja letos. In to samo za »izvedbo pripravljalnih del za postavitev začasnega športnega objekta«. Ki pa niti slučajno ne bo začasen, saj ga banjaluške oblasti (seveda ob blagoslovu predsednika Dodika) nameravajo nadgraditi s streho in ureditvijo večnamenske dvorane za okoli 3000 gledalcev. Poleg neustreznega gradbenega dovoljenja teniški kompleks z okolico v Ulici olimpijskih zmagovalcev še vedno ni vpisan niti v prostorske načrte, kajti na tej lokaciji je bila sprva predvidena gradnja velike kongresne dvorane.

Zaradi številnih škandalov so nekatere posameznike in podjetja doletele tudi kazenske ovadbe. Nebojša Vukanović, poslanec v ljudski skupščini RS, je zaradi nenamenske porabe proračunskih sredstev za gradnjo teniškega stadiona kazensko ovadil župana Stanivukovića in predsednika vlade RS Radovana Viškovića, policija je opravila preiskave v mestnih in vladnih prostorih, a iz vsega skupaj ni bilo nič. Tamkajšnja teniška zveza je kar sama izbirala podjetja za gradnjo (brez obveznih javnih naročil), zato je tudi Transparency International BiH veljake obtožil nečednih poslov: »Teniška zveza brez javnih naročil porablja milijone ter izbira izvajalce gradbenih del pod pogoji in cenami, ki niso transparentni.« In iz vsega skupaj spet ni bilo nič.

Nad površjem le štirje metri

Župan Draško Stanivuković je ob komentiranju gradnje dejal, da gre za objekt nacionalnega interesa: »Potreben je pogum, da se odločite za nekatere poteze, ki so sicer na robu pravnih normativov, a še vseeno v skladu z njimi in moralno čiste.« Đorđe Đoković, Novakov brat in direktor turnirja Srpska Open 2023, ki je pogosto obiskoval gradbišče v Banjaluki, ni hotel komentirati nepravilnosti pri gradnji niti kazenskih ovadb, ampak je le diplomatsko dejal: »Naša družina je zgolj organizator turnirja in se ne ukvarjamo z gradbenimi dovoljenji, morebitnimi drugimi nepravilnostmi in politiko.« Đorđe Đoković je pred začetkom gradnje ustanovil podjetje Legacy International, je pa tudi lastnik in direktor podjetja z enakim imenom v Beogradu, ki se ukvarja z organizacijo teniških turnirjev v Srbiji.

Pri gradnji sodobnega teniškega stadiona in rekonstrukciji še devetih igrišč v športnem kompleksu v Parku Mladena Stojanovića (narodni heroj, ki je med drugo svetovno vojno umrl blizu Banjaluke, op. p.), je sodelovalo 20 podjetij in 50 projektantov. Osrednji objekt ima 6000 sedežev, skupaj z ostalimi igrišči pa skupno zmogljivost okoli 10.000 gledalcev. Najvišja točka teniškega stadiona je na višini 14 metrov, pri čemer so nad površjem le štirje metri (da ne bi preveč zakrivali pogleda na druge dele parka, pravijo projektanti), ostalih deset pa pod zemljo.

Policijska šola tarča posmeha

Na nedavni otvoritvi teniškega stadiona je predsednik Republike Srbske poskrbel še za (samo)reklamno potezo. Prostore za zelo pomembne osebnosti (VIP), ki so bili sicer namenjeni njemu in njegovim privržencem, je Dodik odstopil 16 najboljšim študentom in 30 najboljšim dijakom in osnovnošolcem iz Banjaluke in okolice. A še pred tem si je vlada Srbov v BiH privoščila nekaj, kar je postalo tarča posmeha na družbenih omrežjih. Za preizkus statične vzdržljivosti teniškega stadiona v mestu ob reki Vrbas so na tribune postavili veliko skupino kadetov tamkajšnje policijske šole, ki so sočasno skakali po njih in testirali njihovo trdnost.

*** Naša družina je zgolj organizator turnirja in se ne ukvarjamo z gradbenimi dovoljenji, morebitnimi drugimi nepravilnostmi in politiko. Đorđe Đoković, direktor turnirja

Novak čevapčiče jedel v prejšnjem življenju Đokovićevim je v Banjaluko uspelo privabiti kopico vrhunskih igralcev. Največji zvezdnik je seveda Novak Đoković, številka ena na svetu in prvi nosilec turnirja. Med najboljšo petdeseterico na lestvici ATP je v Republiki Srbski še šest igralcev: Rus Andrej Rubljov (6. mesto), Hrvat Borna Čorić (21.), Srb Miomir Kecmanović (33.), Nizozemec Tallon Griekspoor (34.), Čeh Jiri Lehecka (36.) in Francoz Richard Gasquet (42.). Za medije je najzanimivejši Novak Đoković, ki je v enem izmed številnih intervjujev na vprašanje, ali je že pokusil znamenite banjaluške čevapčiče, odgovoril: »Ne. Mogoče sem jih v prejšnjem življenju, ko sem še užival meso.«