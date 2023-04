Čeprav je v karieri doživel že marsikaj, med drugim je kot pomočnik kar štirikrat slavil naslov prvaka lige NBA in bil leta 2005 izbran za trenerja leta, ko je vodil Cleveland z LeBronom Jamesom na čelu, si bo Mike Brown letošnjo sezono zapomnil za vse življenje. Uspelo mu je namreč nekaj, v kar mnogi sploh niso več verjeli. Preporodil je Sacramento, franšizo, ki vse od leta 2006 ni nastopila v končnici. Američani se radi pošalijo, da je v vmesnem času država šla skozi štiri predsedniške cikle, dve recesiji in pandemijo. A naposled jim je le uspelo, in to v velikem slogu. Sacramento je po rednem delu zasedel visoko tretje mesto v zahodni konferenci, odlično pa mu gre tudi v prvem krogu končnice proti še vedno aktualnemu prvaku Golden Statu. Dvomov o tem, da bo Brown drugič v karieri izbran za trenerja leta, ni bilo, a redkokdo je pričakoval, da bo ob tem spisal zgodovino. Postal je namreč prvi trener v ligi NBA, ki je prejel vseh 100 glasov za prvo mesto v glasovanju za nagrado.

»Takšne stvari se ne zgodijo pogosto, zato bodite prepričani, da sem izredno počaščen,« je sprva dejal Mike Brown, ki je Sacramento preporodil že v prvi sezono v vlogi glavnega trenerja kluba. Pred tem je šest let deloval kot pomočnik Steva Kerra pri Golden Statu. »Ključ je bil v tem, da sem preučil dobre stvari vsakega posameznika v moštvu. Nato pa sem moral prilagoditi svoja načela, da igramo na način, ki igralcem omogoča, da pokažejo najbolje, kar znajo.« Brown je nato izpostavil dve ključni stvari, zaradi katerih je Sacramento skozi sezono postajal vse boljši in boljši. »Prva stvar je bila fizična igra. V preteklosti je Sacramento igral premehko, iz meseca v mesec pa smo to popravljali. Druga stvar je hitrost. Hitra igra je tista, ki v sodobni košarki prinaša rezultate. Rekel bi, da smo oboje spravili na kar visoko raven in posledice so vidne vsem.«

Milwaukee uspešen brez Andetokumba

V prvem krogu končnice Milwaukee Gorana Dragića ni dovolil še drugega presenečenja Miamija. Moštvo z najboljšim razmerjem zmag in porazov v rednem delu lige NBA je sicer pogrešalo prvega zvezdnika Janisa Andetokumba, ki je že na prvi tekmi zaradi bolečin v spodnjem predelu hrbta igral le deset minut, a jih to ni prav nič oviralo na poti do prve zmage (138:122) in izenačitve serije na 1:1. Milwaukee je na tekmi zadel kar 25 metov za tri točke in s tem izenačil rekord v končnicah. Goran Dragić je na parketu preživel tri minute in 20 sekund, v tem času pa zadel dva prosta meta. Pri Milwaukeeju so bili sicer optimistični, da bo Andetokumbo zaigral že na drugi tekmi, a so se odločili za previdnejši pristop. »Mislimo, da imamo najboljšega igralca na svetu, a tudi, da imamo najboljše posameznike okoli njega. Najboljše moštvo. To nam daje samozavest. Kljub temu da smo brez Andetokumba, čutimo, da lahko še vedno premagamo kogar koli,« pravi Khris Middleton. Z njim se strinja tudi soigralec Jrue Holiday. »V našem moštvu vsi verjamemo drug v drugega. Poznamo Janisa in vemo, da bi igral vsako tekmo 48 minut, ne glede na to, kako se počuti. A mu ponavljamo, da mu krijemo hrbet in da če ni stoodstoten, naj ga ne skrbi. Lahko si vzame prost večer in se v miru pozdravi.«

Povsem mirno proti drugemu krogu končnice pluje najboljše moštvo rednega dela v zahodni konferenci Denver. Moštvo iz Kolorada je tudi na drugi tekmi brez težav s 122:113 porazilo Minnesoto. S 40 točkami je blestel Jamal Murray, Vlatko Čančar pa to pot ni vstopil v igro. »Lepo je, ko imaš tako glasno domačo publiko. Dajo mi dodatno energijo,« je po peti tekmi kariere s 40 točkami ali več v končnici povedal Jamal Murray. Na tretji tekmi večera je Memphis kljub odsotnosti prvega zvezdnika Jaja Moranta zaradi poškodbe porazil LA Lakers in izid v zmagah izenačil na 1:1. Tekmo je zaznamovalo tudi prerekanje med Dillionom Brooksom in LeBronom Jamesom. Po tekmi je Brooks usmeril nekaj močnih besed proti Jamesu, ki jih zna ob koncu serije obžalovati. »LeBron je star. Čakal sem ga. Pričakoval sem, da bo govoril na četrti ali peti tekmi. Po moji četrti osebni napaki mi je imel nekaj povedati. To imam najraje. Rad drezam v osje gnezdo. Nikogar ne spoštujem, vsaj do takrat ne, dokler preko mene ne doseže 40 točk.«