Čudeža ni bilo, saj Bayernu ni uspelo nadoknaditi treh golov zaostanka s prve tekme proti Manchester Cityju. Izpad Bavarcev je le posledica dogodkov v klubu: poleti so s prodajo Roberta Lewandowskega ostali brez vrhunskega napadalca, kapetan in vratar Manuel Neuer si je zlomil nogo na smučanju, sredi sezone so zamenjali trenerja Juliana Nagelsmanna, igralci se med seboj pretepajo v slačilnici … Navijačem je prekipelo in izobesili so napis »Brazzo + Khan. Junaki nekdaj – poraženci danes« ter s tem obrnili hrbet izvršnemu predsedniku kluba Oliverju Khanu in športnemu direktorju Hasanu Salihamidžiću.

Trener Thomas Tuchel, ki je prišel v Bayern kot veliki rešitelj, je v mesecu dni poskrbel za katastrofo, saj je na šestih tekmah (po dve zmagi, remija in poraza) zapravil že dve lovoriki: nemški pokal in ligo prvakov. Ostane le še nemško prvenstvo. Tuchel je vso tekmo protestiral ob odločitvah francoskega sodnika Clementa Turpina, zato je prejel dva rumena kartona in bil izključen. »Nismo naredili tistega, kar smo načrtovali. Imeli smo dovolj priložnosti za zmago. Zadovoljen sem z našo igro, saj smo bili enakovredni najboljši ekipi v Evropi, ki je obenem še v najboljši formi. Dve stvari nista bili na ustrezni ravni, sodnik in igrišče. Sodniku dajem oceno nič za vse odločitve od prve do zadnje. Enajstmetrovke, ki jo je dosodil za nas, ni bilo,« je govoril Thomas Tuchel, ki ima letno plačo 12 milijonov evrov.

Manchester City na Bavarskem ni imel težav, čeprav je Erling Haaland v prvem polčasu zastreljal enajstmetrovko. »Kot vse kaže, se moraš imenovati Real Madrid, če želiš osvojiti ligo prvakov. Ta klub je postal tisto, kar je bila v tem tekmovanju Barcelona. V ligi prvakov sta zelo pomembni zgodovina in tradicija. Prebral sem, da je Real v zadnjih 13 letih kar enajstkrat igral v polfinalu. Mi bomo tretjič zapored igrali v polfinalu in to je velik podvig. Ni pomembno, ali bomo osvojili ligo prvakov, ampak to, da poskušamo. Če poskusiš velikokrat, jo boš enkrat morda osvojil,« je po tekmi razmišljal trener Manchester Cityja Pep Guardiola, ki je ligo prvakov osvojil z Barcelono v letih 2009 in 2011. Nato je bil v treh letih neuspešen z eno najboljših generacij Bayerna in že sedem let z najbogatejšim klubom na svetu, kjer že dolgo sestavlja ekipo po svojih željah.

Inter je večino dela proti Benfici opravili z zmago z 2:0 že na prvi tekmi v Lizboni. Zdaj ga čaka veliki mestni derbi z Milanom. »Presrečni smo. Odigrali smo odlično tekmo in si zaslužili napredovanje v polfinale proti vrhunski ekipi, ki je v osmih mesecih izgubila le dve tekmi, preden se je pomerila z nami. Naša pot je težka, saj smo bili v skupini z Barcelono in Bayernom,« je povedal trener Interja Simone Inzaghi. Inter je v polfinalu prvič po letu 2010, ko je tudi postal evropski prvak.