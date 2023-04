V Sheffieldu od konca prejšnjega tedna poteka vrhunec sezone biljarda, svetovno prvenstvo v snukerju. Nanj se je neposredno ali skozi kvalifikacije uvrstilo najboljših 32 igralcev na svetu, ki se v znameniti dvorani Crucible borijo za zmago na turnirju z denarnim skladom 2,7 milijona evrov (zmagovalec bo prejel dobrih 567.000 evrov). Prvi teden so zaznamovali trije dogodki. Protestnika sta sočasno prekinila dva dvoboja, ko je prvi na mizo vrgel oranžni prah, zaradi česar je bil večerni dvoboj prestavljen na naslednji dan, na drugi mizi pa se je protestnica skušala »prilepiti« na mizo, a so jo odstranili. Še bolj odmevne pa so bile izjave Hosseina Vafaeia po zmagi proti enemu najboljših kitajskih igralcev vseh časov Dingu Jinghuiu v prvem krogu.

Iranec je v svetu snukerja zelo priljubljen, po uvrstitvi v osmino finala pa se je spravil nad najboljšega igralca vseh časov Ronnieja O'Sullivana, sedemkratnega svetovnega prvaka in branilca lanskega naslova. »Ronnie je najbolj simpatičen takrat, ko spi. Nikoli me ni spoštoval in bog mi je dal priložnost, da se maščujem. Slišal sem, kako je pred dnevi govoril o meni, a sem bil tiho. Moram se postaviti pred njim, če želim postati svetovni prvak,« je povedal Hossein Vafaei ter nadaljeval: »Ronniejevo besedje je zelo grobo, občutek je, kot bi se ukvarjal z boksom. O'Sullivan je nedvomno najboljši igralec snukerja, ko potaplja kroglice. Bil je moj vzornik, a to ni več. Ne bom povedal, po kom se zgledujem, ker so to osebne stvari. V prvem krogu sem sicer zmagal, čeprav nisem igral najboljšega snukerja, kar sem ga sposoben. Če ga bom pokazal proti Ronnieju, bom imel možnosti za uspeh. Sheffield pa bom zapustil z dvignjeno glavo, tudi če bom izgubil z 0:13.«

Izjave Hosseina Vafaeia v Veliki Britaniji, kjer je snuker eden bolj priljubljenih športov, zelo odmevajo, dvoboj osmine finala pa z nestrpnostjo pričakujejo tudi številni ljubitelji snukerja po vsem svetu. Prvi termin dvoboja bo danes ob 15.30, ogledati pa si ga je mogoče na televizijski postaji Eurosport. Hossein Vafaei sporoča: »Pripravite si kokice in uživajte.« Za največje presenečenje uvodnega kroga je poskrbel Anthony McGill, ki je bil z 10:6 boljši od svetovnega prvaka izpred štirih let Judda Trumpa. V drugem krogu bo najboljših 16 igralcev igralo na 13 dobljenih iger.

Težko je v snukerju najti statistični podatek, v katerem ni povsem pri vrhu ali vsaj blizu Ronnie O'Sullivan. Med najatraktivnejšimi podatki je vselej maksimalni dosežek, ki v snukerju znaša 147 točk. V tem primeru mora igralec poleg vseh 15 rdečih kroglic potopiti tudi 15 črnih kroglic (skupaj 120 točk), preostalih 27 točk pa znaša vsota šestih barvnih kroglic, od rumene (dve točki) do črne (sedem točk). Nagrada za maksimalni dosežek med svetovnim prvenstvom v Sheffieldu, kjer prvenstvo poteka od leta 1977, znaša dobrih 45.000 evrov. V zgodovini najprestižnejšega tekmovanja v snukerju so gledalci do letos takšen podvig videli dvanajstkrat, doseglo pa ga je osem igralcev. Med njimi po trikrat O'Sullivan (1997, 2003, 2008) in Stephen Hendry (1995, 2009, 2012), preostala šesterica pa po enkrat, in sicer Cliff Thorburn (1982), Jimmy White (1992), Mark Williams (2005), Ali Carter (2008), John Higgins (2020) in Neil Robertson (2022). V sredo je podvig kot devetemu uspel Kyrenu Wilsonu, ki je bil prepričljivo z 10:5 boljši od Ryana Daya.