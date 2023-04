Morebitna gradnja JEK 2 zlata jama za znane slovenske lobiste

Projekt JEK 2 je zlasti v zadnjih dveh letih postal osrednja družbena tema, ki polni članke v osrednjih medijih in daje zagon debatam v državnem zboru. Za to skrbi kup profesionalcev: od zakoncev Drapal do Božidarja Novaka. Državna družba Gen energija je za sistematično in redno medijsko promocijo milijardnega projekta JEK 2 v zadnjih dveh letih namenila skoraj milijon evrov.