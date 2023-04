Bled ima dolgo zgodovino prirejanja veslaških tekmovanj. Začelo se je leta 1956 z evropskim prvenstvom, deset let pozneje je bilo na sporedu prvo svetovno prvenstvo, ki so ga nato gostili še trikrat, zadnjič leta 2011. Dvakrat so bile tudi tekme svetovnega pokala, zadnjič leta 2015, dve leti pozneje pa je bil zadnji večji veslaški dogodek svetovno veteransko prvenstvo. Obakrat že z Joštom Dolničarjem kot predsednikom organizacijskega odbora in Veslaške zveze Slovenije na čelu.

»V preteklih letih smo izvedli nekaj manjših mednarodnih tekmovanj, večinoma sicer na veteranski ravni, vendar je organizacijska ekipa dobro utečena in pripravljena na vrhunsko izvedbo. Za veslaško zvezo je povezava organizacij vrhunskih tekmovalnih dogodkov in razvoja reprezentance pomemben strateški cilj. Ponosni smo, da smo z nekaj čolni spet prišli na tisto raven, da na evropskem prvenstvu lahko računamo na visoke uvrstitve. Za nas kot organizatorje pa pričakujemo, da bo tudi neka prelomnica in spodbuda za to, da v naslednjih letih mogoče spet gostimo SP na Bledu,« je o pričakovanjih na EP dejal Jošt Dolničar.

Na Bledu bodo vse najboljše evropske veslaške države nastopile s svojim najboljšimi ekipami. Seveda to velja tudi za slovensko izbrano vrsto, v kateri so letos štirje veslači in ena veslačica. Prvo ime bo še vedno lahki skifist Rajko Hrvat, ki je lani v Račicah na SP osvojil bronasto kolajno, ob njem pa bosta v skifu nastopila Filip Matej Pfeifer in Nina Kostanjšek ter dvojec brez krmarja Nik Krebs in Jaka Čas. Vsi štirje čolni so prejšnji konec tedna na uvodni regati sezone v Zagrebu osvojili prva mesta, na Jarunu pa bodo nastopili tudi od 5. do 7. maja, ko bo na sporedu prva letošnja tekma svetovnega pokala. »Vse to so veslači, ki so že v pretekli sezoni uspešno nastopali za reprezentanco. Od oktobra do marca smo izvedli vse začrtane aktivnosti. Glede na pretekle sezone je bil program bolj obsežen, predvsem kar se članskih priprav tiče. Tako smo bili dvakrat v Skradinu in enkrat v Sevilli. Opravili smo tudi meritve in testiranja, ki kažejo individualni napredek večine kandidatov, kar nas navdaja z optimizmom pred začetkom sezone. Če je soditi po regati v Zagrebu, so kandidati dobro pripravljeni na tekmovanja,« je s trenutno pripravljenostjo slovenskih posadk zadovoljen Jan Ilar, ki je v začetku lanskega leta postal četrti selektor slovenske veslaške reprezentance.

Prvi adut slovenske reprezentance bo seveda izkušeni Rajko Hrvat, ki je že nastopil na dveh velikih tekmovanjih na Bledu. Leta 2011 je bil na SP enajsti, štiri leta pozneje na svetovnem pokalu pa drugi, kar šteje za enega svojih večjih uspehov. »Leta 2015 se spominjam, kot da bi bilo včeraj. Organizacija je bila vrhunska, osvojil sem srebrno kolajno in glede na bronasto kolajno z zadnjega SP so tudi letos moji cilji visoki in se že veselim evropskega prvenstva. Toda do tekme na Bledu je še nekaj časa, čaka me še veliko treninga in tudi tekma svetovnega pokala v Zagrebu,« se tekem na Bledu veseli 36-letni Izolan.

Prve čolne na Bledu pričakujejo 22. maja, slavnostno odprtje bo 24. maja ob 18. uri v Veliki Zaki. Organizatorji pričakujejo od 500 do tisoč tujih obiskovalcev in večje število slovenskih. Zanje bo cena vstopnic v predtekmovanju 12,5 evra, v soboto in nedeljo, ko se bo odločalo o kolajnah, pa 22,5 evra. »V četrtek in petek bomo gostili šole z območij, kjer imamo veslaške klube. To je naložba, da okrepimo število tekmovalcev v klubih,« pa je na včerajšnji predstavitvi evropskega prvenstva povedal Jernej Slivnik, eden od dveh izvršnih direktorjev organizacijskega odbora. Drugi je Tim Farčnik. Že to soboto bo na Bledu tradicionalna, že 63. prvomajska veslaška regata.

