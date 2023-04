In kot smo zapisali že konec novembra. Ostro obsojamo alkohol za volanom. In poudarjamo, da na Celjskem zadnje čase policisti prepogosto poročajo o pijanih voznikih in voznicah. Pa vendarle … Tam pri Brežicah, kjer se je pripetil prvi opisani dogodek, stoji zidanica pri zidanici, in da se dva pijanca zaletita, žal res ni neka huda novica. Kakšen pa je vaš izgovor, tam v Vitanju? Center vesoljskih tehnologij? No, nimate izgovora.