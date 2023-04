Sejem na zraku: V parku Zvezda bo zopet dišalo po knjigah

Jutri bo ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic med 10. in 22. uro v ljubljanskem parku Zvezda potekal Sejem na zraku. Predstavilo se bo skoraj 50 slovenskih založb, pisatelji in pisateljice pa bodo na stojnicah podpisovali svoja dela.