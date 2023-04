Če ne boš priden, te kaznujemo, ker ne izpolnjuješ naše volje – ali je v ozadju ta logika?

Ali hoče država s »sankcioniranjem« kupca pritisniti na poslovne subjekte, da bi izdajali račune? Če da, ali ni potem kupec samo sredstvo v rokah države v boju proti tistim, ki ne izdajajo računov? In v tem boju država človeku kot kupcu odvzame del njegove svobode, čeprav mu jo ustava garantira. Vsaj v pravnem smislu. Kje je potem tukaj dostojanstvo ljudi, o katerem govori ustava? Po ustavi subjekt, po zakonu objekt?!

Leta 2016 je država uvedla sistem davčnega potrjevanja računov kot eno izmed orodij proti sivi ekonomiji. Dejstvo je, da določen odstotek poslovnih subjektov mnogokrat ni izdal računov, s čimer je zatajil del svojih prihodkov in s tem oškodoval državno blagajno. Toda, ali je pošteno, da je država vsem poslovnim subjektom naložila davčno potrjevanje računov in ne samo tistim, ki jih niso izdajali? Nekdo je »kaznovan«, ne da bi storil prekršek. Kazen brez zločina! Ali je to pravna država? Ali niso časi »kolektivnega kaznovanja« minili? Zakaj ni država preko inšpekcij rešila tega problema, zakaj je kaznovala vse in ne samo prekrškarjev? Ali država ljudi oz. potrošnike smatra samo kot »topovsko hrano« za doseganje svojih ciljev?

Država mora govoriti resnico. Kaj je resnica: sistem, ko kupcu ni bilo treba izročiti računa, če ga sam ni zahteval, ali sistem, ko je treba kupcu izročiti račun, ta pa ga mora vzeti in imeti ob izhodu iz poslovnega prostora, in to pod grožnjo sankcije? Pa je resnica samo ena!

Kako se imenuje sistem, kjer so zaradi grehov enih kaznovani vsi? Mogoče pravna država? Da bo zadeva še bolj zanimiva, pa tisti, ki so grešili, verjetno večinoma sploh niso (bili) kaznovani.

Vlado Began Šmarje pri Jelšah