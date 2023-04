Murska Sobota. Nadaljuje se sojenje 47-letnemu Mitji Orešku, ki je septembra lani v družinski hiši v Peskovcih na Goričkem 35-letno partnerico Štefanio najprej davil, nato pa jo je z najmanj 17 centimetrov dolgim nožem zabodel v prsi. Poškodoval je njena pljuča, izkrvavela je in umrla na kraju zločina. V hiši naj bi bila tistega usodnega dne tudi njuna otroka. Videla ga sicer nista, menda pa sta vse slišala. Tožilstvo je prepričano, da je Oreška v zločin gnalo bolestno ljubosumje. Na predobravnavnem naroku mu je v zameno za priznanje ponudilo 19 let zaporne kazni, a obtoženi umora ni priznal. Za dogodek vztrajno krivi umorjeno, češ da ga je varala, ker si je po telefonu dopisovala z drugim moškim.

Po poročanju spletnega Vestnika je na murskosoboškem sodišču včeraj nekaj o tem ljubosumju povedal tudi psihiater Matej Kravos. Dejal je, da je bil obtoženi pred zločinom v stiski. V tako stanje naj bi ga pognalo prav ljubosumje zaradi omenjenega dopisovanja s sodelavcem. Kravos je po poročanju Vestnika dejanje zagrešil iz »bolečine, jeze in strahu, da bo izgubil partnerico«. Ob tem naj bi bil zmanjšano, a ne bistveno zmanjšano prišteven. Torej v skladu z zakonodajo povsem odgovoren za svoja dejanja. Psihiater je dejal, da je dejanje storil na mah, kar bi lahko šlo v prid obrambi, saj bi to lahko nakazovalo na kaznivo dejanje uboja in ne umora, za kar je zagrožena bistveno nižja kazen. Odvetnika Mojmirja Šafariča je tako zanimalo, ali je bil morda s čim izzvan. Kamere, ki jih je po hiši sam nastavil Orešek, so namreč posnele, da je Štefania usodnega dne rekla: »Nekaj si naredi, da bom imela mir.« Izvedenec na to vprašanje ni mogel odgovoriti. Izkazalo se je tudi, da je pred dejanjem obtoženi iskal novo stanovanje in si celo ustvaril profil na enem od spletnih portalov za iskanje partnerjev. Izvedenec seveda ni mogel oceniti, ali bi to pomenilo, da zločina ni načrtoval oziroma da ga je načrtoval. To bo vsekakor naloga sodišča.

On bi plesal ...

Kot smo že poročali, se Orešek pred sodnikom Milanom Regvatom (še) ni zagovarjal, pač pa je predložil pisni zagovor. V njem je krivdo naprtil pokojni Štefanii, češ da se je do njega grdo obnašala in ga varala. Da bi on rad na veselicah plesal, ona pa da se je spogledovala z drugimi.

Včeraj je pričal tudi eden od sodelavcev pokojne. Dejal je, da je bila v službi zelo priljubljena in je veljala za zelo strokovno sodelavko. Včasih se je potožila, da je kaj narobe, a se priči to ni zdelo nič posebnega. Je pa sodelavec opazil, da je z njo nekaj narobe, spomladi 2022 je tudi precej shujšala. Ko so ji v službi ponudili pomoč, jo je zavrnila z besedami, da je to njena stvar in da gre za družinske zadeve.