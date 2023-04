Fotografija, posneta 9. marca lani za ameriško tiskovno agencijo Associated Press, je pretresla ljudi po vsem svetu. Prikazuje ranjeno nosečnico, 32-letno Irino Kalinino, ki jo reševalci na nosilih odnašajo iz ruševin bolnišnice v opustošenem pristaniškem mestu Mariupolj.

Njen otrok Miron, ki je ime dobil po besedi za mir, se je po ruskem napadu na porodnišnico rodil mrtev. Pol ure pozneje pa je poškodbam podlegla tudi Kalinina.

»Slika je ujela absurdnost in grozljivost vojne v Ukrajini. Je natančen prikaz dogodkov tega leta in dokaz vojnih zločinov, ki jih ruske sile izvajajo nad ukrajinskimi civilisti,« je v skupni izjavi zapisala žirija.

Maloletka in njegov kolega iz agencije AP, Mstislav Černov, sta skoraj tri tedne dokumentirala grozote v Mariupolju ob začetku ruske invazije. »Zame je to podoba, ki si jo želim pozabiti, a je ne morem. Upam, da bo vse delo, ki smo ga opravili, na nek način pomagalo ljudem. Morda bo uporabljeno tudi v postopku proti ruskim vojnim zločinom,« je v videu, ki so ga predvajali, dejal Maloletka.

V kategoriji najboljša fotografska zgodba leta je medtem slavil danski fotograf Mads Nissen z njegovim nizom o težkih življenjskih razmerah številnih Afganistancev pod vladavino talibanov. Armenec Anuš Babajanjan pa je prejel nagrado, imenovano dolgoročni projekt, za serijo fotografij o pomanjkanju vode v Srednji Aziji.

Na natečaju je sicer sodelovalo več kot 3700 fotografov iz 127 držav. World Press Photo podeljuje nagrade v več kategorijah, vse zmagovalne fotografije pa bodo na ogled na razstavah v več kot 60 mestih po vsem svetu, od katerih bo prva potekala že v soboto v Amsterdamu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.