Na ravni Evropske unije že dolgo velja strateška usmeritev, da je treba ustvariti vključujoče okolje za invalide, da lahko vstopijo na trg dela – to pa velja tudi za Slovenijo. Zaposlovanje invalidov je v Sloveniji kljub temu še vedno bolj izjema kot pa razširjena praksa. Svetlo luč prinaša projekt Vključen svet, ki je uradno zaživel s posvetom v državnem svetu v začetku marca. V projekt so vključeni predstavniki vseh treh ključnih stebrov – gospodarstva, države ter, kar je najpomembneje, invalidov. Ta čas jih je vključenih osem. Kakšne so njihove zgodbe – kako so prišli do zaposlitve, kaj delajo, ali še iščejo delo, kje bi želeli delati?

Ne želimo delati za invalide brez invalidov

»K sodelovanju smo povabili invalide, ki jih imenujemo kar ambasadorji projekta. Njihove zaposlitvene poti so različne, največ pa se jih je odločilo za samostojno karierno pot. Ugotovili so, da jim bo tako najlažje, saj bodo lahko svoje 'prepreke' reševali sami in ne bodo odvisni od delodajalca,« pravi Julija Krautberger iz o28 komunikacijske skupine, enega od partnerjev projekta. Nastija Fijolič, recimo, fotografinja, grafična oblikovalka in plesalka, je hkrati tudi ženska številnih interesov in zanimanj, zato ji pot samostojne podjetnice najbolj ustreza, saj ji daje proste roke, da se lahko loti česar koli. Nekateri, kot je na primer Nina Webra Jakič, pa so imeli srečo, saj jim je bil delodajalec pripravljen prisluhniti in se prilagoditi.

Ob koncu leta 2019 je bilo registriranih 12.989 brezposelnih invalidov, do konca leta 2022 pa se je številka znižala na 8751. Da bi se ta trend nadaljeval, se je treba zavzeti za ustvarjanje vključujočega in dostopnega gospodarstva, ki ceni potencial vseh posameznikov ne glede na njihove posebnosti. Aktivno vključevanje na trg dela prinaša pozitivne vidike za vse deležnike. Za invalide je vključenost na trg dela ključnega pomena iz več razlogov. Predstavlja pomemben vidik osebne identitete, saj zagotavlja občutek pripadnosti ter finančno neodvisnost, s tem pa izboljšuje tudi splošno kakovost njihovega življenja.Vključitev invalidov v delo ima pozitiven vpliv tudi na gospodarstvo, saj predstavljajo invalidi veliko in raznoliko skupino talentov, njihova vključitev pa pomaga zapolniti vrzeli v spretnostih in povečuje produktivnost, prav tako prinašajo raznolikost perspektiv, izkušenj in veščin, ki lahko pomagajo pri spodbujanju inovativnosti in ustvarjalnosti na delovnem mestu. Tudi država ima pri tem izjemno pomembno vlogo, saj je odgovorna za spodbujanje socialne vključenosti in zmanjšanje diskriminacije. S podpiranjem vključevanja invalidov na trg delovne sile lahko pomaga ustvariti pravično družbo, spodbuja socialno kohezijo in zmanjša socialno izključenost. Prav tako pa dobi delavca, ki je zaposlen in potrošnik, ki plačuje davke in soustvarja napredno državo.