Kaj vas loči od drugih zaposlovalcev? V čem ste izjemni?

Naši partnerji so nemalokrat presenečeni, ko jim povemo, da zaposlujemo 400 ljudi in da smo naše poslovanje in kadrovske procese digitalizirali s sistemi, ki so nad pričakovanji njihovih sicer zelo visokih meril. Trudimo se, da zaposlenim ponujamo odlično okolje, kjer se dobro počutijo, se razvijajo in pridobivajo prava znanja. Želimo si, da imajo resnično radi svoje delo, se pravi da so na zanje pravem delovnem mestu in da si prizadevajo delo opravljati uspešno, strokovno, z entuziazmom, optimizmom in dobro energijo. To tudi redno merimo z vsakoletnimi anketami zadovoljstva in zavzetosti.

Poleg razgovorov med vodjo in sodelavcem imamo tudi redne razgovore med sodelavci in kadrovsko službo, in sicer takoj po prihodu v Medis, to so tako imenovani start intervjuji, kasneje pa izvajamo še tako imenovane stay intervjuje, na približno leto do dve leti. S start intervjuji želimo dobiti vpogled v to, kako se novozaposleni počuti v podjetju, ali se je dobro vklopil v kulturo, ali je mentor v redu, ali ima težave, in če jih ima, kako mu lahko pomagamo, da bo njegov začetek v podjetju čim bolj prijazen in čim manj stresen. Stay intervjuji pa nam dajejo priložnost, da se z zaposlenim pogovorimo o kariernih in razvojnih možnostih, njegovi odgovori pa nam pomagajo ugotoviti, v kakšnem okolju bo zaposleni uspešen oziroma kaj potrebuje za optimalen razvoj. Obenem pa želimo v tej fazi preveriti počutje in zadovoljstvo zaposlenega.

Kako dosegate cilj »pravi ljudje na pravih delovnih mestih za skupen cilj«?

Zagotovo je to naš temeljit selekcijski postopek, ki vključuje psihološko testiranje, podrobne vprašalnike, vključevanje drugih sodelavcev poleg kadrovske službe v razgovore in timsko odločanje o izboru kandidatov. Za nas je to zelo pomembno orodje, s katerim poskušamo zagotoviti izbor sodelavca z najbolj ustreznimi kompetencami za določeno delovno mesto, zelo pomembno pa nam je tudi ujemanje z vrednotami podjetja. Tako za posameznika kot za podjetje je zagotovo najbolj frustrirajoče in neproduktivno, če je napačna oseba na napačnem delovnem mestu ali pa če se oseba v podjetju ne počuti dobro.

Na katere kadrovske prakse ste najbolj ponosni?

Pri obstoječih zaposlenih smo ponosni predvsem na naš sistem uvajanja novih sodelavcev, ki je temeljit in dvosmeren – proces onboardinga namreč skrbno spremljamo in pridobivamo uporabne povratne informacije. Poleg tega imamo učinkovit sistem pripravništva in mentorstva. Zadnjih nekaj let intenzivno vlagamo v digitalizacijo vseh ključnih kadrovskih procesov. Tudi izobraževanje je ena od naših ključnih vrednot. Spodbujamo kulturo nenehnega učenja in ustvarjalnosti, pri tem pa nam pomaga odličen izobraževalni sistem z lastnimi in zunanjimi izobraževalnimi akademijami. V povprečju zaposleni opravi kar 50 ur izobraževanj na leto. Odprti smo za fleksibilen način dela. Tako lahko naši sodelavci dva dni na teden opravljajo določene naloge od doma.

Kaj je ključni HR izziv danes?

Čeprav je fluktuacija pri nas relativno nizka, ključni izziv − podobno kot v večini podjetij − ostaja, kako zadržati kakovostne kadre. Opazili smo, da je bil odliv nekoliko višji po izbruhu epidemije covida-19, sedaj pa se je fluktuacija bolj ali manj stabilizirala. V nekaterih državah se soočamo z bolj zahtevnim pridobivanjem kakovostnih kadrov, gre predvsem za države, kjer nismo dolgo prisotni, kot so madžarski, avstrijski in češki trg. Dolgoročna zagotovitev kakovostnih kadrov ob tem, da je ponudbe na trgu delovne sile vedno manj, je zagotovo nekaj, na kar se bomo morali v prihodnje dobro pripraviti.

Kako?

Naša kadrovska strategija temelji na tem, da smo usmerjeni v zaposlene. Če uporabim analogijo z marketingom: podobno kot je marketing usmerjen v svoje kupce oziroma stranke in si prizadeva ustvariti najboljšo uporabniško izkušnjo pri storitvah ali izdelkih, smo mi usmerjeni v zaposlene in poskušamo ustvariti najboljšo »zaposlovalsko« izkušnjo.

*** Zavedamo se, da ne moremo ugoditi željam vsakega izmed skoraj 400 zaposlenih, a imamo obenem zelo velik posluh zanje. Ohranjamo osebni pristop do zaposlenih.