Včeraj smo dočakali prvi letošnji sončni mrk, ki nam bo lahko, kot so nas obvestili na spletnem mestu zadovoljna.si, odprl številna vrata, razširil priložnosti in prinesel nove začetke. V bolj poglobljeni analizi prihajajočega planetarnega dogajanja so še poudarili, da gre za zelo redko vrsto mrka z močno energijo, ki bo vplivala na našo občutljivost, ustvarjalnost in intuicijo. »To bo naša priložnost, da najdemo pogum in prevzamemo nadzor nad svojim življenjem,« je moto, ki se ga moramo držati v prihodnjih dneh.

Če ima kdo popoln nadzor nad svojim življenjem, ga ima nedvomno Luka Dončić, trenutno najbolj prepoznaven sin slovenskega naroda na začasnem delu v tujini, ki je po končani sezoni prišel preživljat počitnice v domovino. Kot so poročali na spletnem žurnal24, je košarkarski superzvezdnik v spremstvu izbranke Anamarie Goltes in njunih štirinožnih prijateljev z zasebnim letalom pristal na ljubljanskem letališču, kjer ga je pričakala manjša skupina navijačev, fotografov in novinarjev. V ne preveč izčrpnem poročilu so še zabeležili, da je Luka na letališču podelil nekaj avtogramov in se fotografiral s svojimi oboževalci, medtem ko za pogovor z novinarji ni bil na voljo. »Ne dajem izjav, hvala, na počitnicah sem,« je skopo dejal v mikrofon novinarja oddaje 24ur.

So se pa o poletu iz ZDA v nedrje domovine bolj obširno razpisali v več sredstvih javnega obveščanja, specializiranih za preštevanje milijonov in razkazovanje luksuznih dobrin in storitev. Na portalu metropolitan.si so obelodanili, da je pot iz Teksasa na Brnik Dončića stala približno 150.000 dolarjev, med poletom z letalom gulfstream G650, ki naj bi trajal okrog deset ur, pa se je vesela družba, kot so predočili, lahko kratkočasila s poležavanjem na kavču, gledanjem televizije in celo dremali so lahko na raztegljivih posteljah. »Da o podloženih, z usnjem obdanih in nasploh sila udobnih sedežih niti ne govorimo,« so še pripisali k reportaži o nadstandardnem Dončićevem potovanju z letalom, ki ga je menda po spletu spremljalo več kot 2000 ljudi, kot so izdali v prispevku v Popovem TV-dnevniku.

Poseben ritual Saša Avsenika

Ali so bili le-ti srečni, ko so prek aplikacije gledali črto oziroma piko na telefonu, ki se je približevala brniškemu letališču, sicer ne vemo, smo pa zato lahko prebrali, da so s srečo obdani tisti, ki na instagramu sledijo Nataliji Verboten. Ena naših najbolj priljubljenih pevk za svoje spletne sledilce namreč zelo lepo skrbi in redno objavlja utrinke iz zasebnega življenja, tu in tam pa postreže kak poseben bonbonček, kot so zapisali v spletni verziji štajerskega dnevnega časopisa Večer. »Ker jo oboževalci radi gledajo vsaj toliko, kot jo radi poslušajo, se Natalija s svojo podobo zmeraj zelo potrudi in izbira obleke, ki njene ženske čare še dodatno poudarijo. Tokrat je na svojem profilu objavila fotografijo, ob kateri je nekaterim postalo zelo prijetno pri srcu. Najbolj znana prebivalka štajerskega Jurija je pozirala v drzni črni obleki, katere glavna značilnost je drzno globok dekolte. Iz njega nagajivo kukata, če uporabimo njene besede, 'znameniti dvojčici',« se glasi hvalospev izbiri oblačil Natalije Verboten, ki menda sejejo srečo med malikovalci medmrežnega družbenega življenja.

Tudi v Slovenskih novicah so se potrudili in razkrili zgodbo, ki je minuli teden vznemirila bralno srenjo, ki se navdušuje nad nadstandardnimi prigodami naših zvezdniških duš. »Eva Hren jih je pustila odprtih ust: ne boste verjeli, kaj je vzela v usta,« se je dičil naslov članka, v katerem smo izvedeli, da je Eva Hren med potovanjem po Afriki doživela številne dogodivščine. Med drugim je povedala, da je nekoč celo poskusila opičje meso. »Svoje čase sem z nahrbtnikom veliko potovala po svetu in ena od obiskanih dežel je bila Afrika. Družila sem se z Bušmani in šli smo na lov. Ni bilo drugega kot opica. Pečena na ognju. Njen okus je podoben svinjini,« je razložila pevka in s svojim priznanjem marsikoga pustila odprtih ust, kot so atraktivno zapisali. Ob tem lahko samo pripomnimo, da upamo, da Hrenove pot v bližnji prihodnosti ne zanese v Ugando, kjer prebiva Urška, šimpanzinja, ki jo je med nedavno diplomatsko misijo posvojila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

O posebnih obredih, sicer ne prehranjevalnih, zato pa nič manj pretresljivih, je te dni spregovoril tudi naslednik Avsenikovega glasbenega kraljestva Sašo Avsenik, ki je razkril, da se s pokojnimi predniki in še živečimi člani družine zbliža v posebnem večernem ritualu. »Skozi nekakšno molitev se spomnim vsakogar, ki je zaznamoval moje življenje. Hvaležen sem jim za vse, saj ničesar ne jemljem za samoumevno. Vpeti smo v prehiter tempo in tako se vsaj pred spanjem umirim ob meditaciji in misli nanje. Kadar pa doživim kaj lepega, česar si ne znam razložiti, zaslišim glas mame Brigite, ko je rekla, da nas je Bog gledal skozi veliko okno. Počaščen sem in ponižen, ker me čuva njuna energija,« je o večernih pogovorih s svojim starim očetom Slavkom Avsenikom in babico Brigito razglabljal Sašo, pripadnik tretje generacije, ki raznaša sloves družinske in slovenske glasbene tradicije po svetu in domovini.

Tomaž Domicelj je hrček

V reviji Lady so se prav tako posvetili posebnim obredom, vendar tistim, ki so povezani s spomladanskim čiščenjem in pospravljanjem omar, saj je, kot so namignili v uvodu, v teh prvih spomladanskih dneh čas primeren za to, da se rešimo stvari, ki jih ne uporabljamo, da pokukamo v omare in presodimo, kaj je tisto, kar potrebujemo, in česa ne. Tomaž Domicelj, priznan slovenski kantavtor, je izpovedal, da je zaprisežen tradicionalist in da se zelo težko loči od svojih stvari. »Sem hrček in vse hranim, tudi oblačila, ki so mi premajhna. In zdaj komaj čakam, da izgubim nekaj kilogramov in bom spet lahko oblekel tiste moje tako priljubljene kariraste obleke. Imam kup stvari, ki jih ne potrebujem, poskrbim pa, da se jih ne lotijo molji. Te odganja sivka z mojega vrta, ki jo povežem v snopiče in obesim v omare,« je o hrčkasti tradiciji pripovedoval Domicelj.

Povsem nezvest tovrstni tradiciji pa je igralec Tadej Pišek, ki je dejal, da vsako leto poskrbi, da stvari, ki jih ne potrebuje, vrže vstran ali odpelje v Center ponovne uporabe, kjer so veseli vsake reči. »Običajno se odvečnih stvari rešim spomladi, ko zimska oblačila zamenjam za spomladanska in poletna. Res pa je, da kakšen zanimiv kos tudi spravim in ga uporabim v kateri od predstav. Včasih mi je kar žal, da sem nekoč nekaj vrgel proč, ker bi mi zdaj prišlo prav,« je zainteresirani javnosti poročal Pišek.