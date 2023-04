Ne(izkušenost)? (Ne)znanje? (Ne)zaupanje!

Prevzemanje novih funkcij in položajev predstavlja izziv in skušnjave ter posledično odgovornost. Vstopimo v novi svet moči, ki lahko spremeni naše vsakdanje odnose do ljudi in ne vedoč privede do zapiranja v ozek krog ljudi, ki nam pomagajo pri odločanju. Velikokrat je povezano z neizkušenostjo, ki nam na začetku povzroča velike težave. Od načina reševanja težav in problemov sta v veliki meri tudi odvisna naš uspeh in zaupanje ljudi. Odgovornost je velika, še večje pa skušnjave po izkoriščanju naše pomembnosti, moči in veličine.