Človek hipoma pomisli, da, če vsega tega ne počne, preprosto ni napreden. Zatorej, ne prej in ne potem, zdaj je pravi čas za akcijo.

Pozivam scenariste, režiserje, producente, igralce in ostale strokovnjake iz filmske branže, da naredite film o tragikomičnosti vrlih Slovencev.

Napišite scenarij – imate ga tako rekoč pred očmi – o vseh nebulozah političnega in vsakdanjega življenja, opišite psihološke profile o nas, ki smo sprti do konca, o starejši in mlajši generaciji, v mestih in na podeželju, o bogatih in tistih, ki se težko preživljajo, o desnih in levih.

Nikar ne pozabite na medvede in druge gozdne živali, ki lomastijo, kot mi, po zelenih gozdovih, na nežne pikaste metulje, ki zmešano, kot mi, letijo vsepovprek, na prečudovite, kristalno čiste, a tudi umazane in smrdeče reke, ki bohotno vijugajo, kot mi, po naši lepi državici, enkrat levo in desno, pa spet desno in levo.

Predhodnega branja scenarija ne potrebujemo, saj vsebino le tega živimo.

Prijavite film ameriški Akademiji znanosti in umetnosti gibljivih slik. Po vsej verjetnosti nam prestižna filmska nagrada Oscar za najboljši tujejezični film ne uide.

Tatjana Lanjšček, Ljubljana