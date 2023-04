Zato naj se kmetje in upokojenci pred skupnim protestom najprej med sabo uskladijo in vladi predlagajo, kateri ekonomski interes naj upošteva: kmečki ali upokojenski – če je res, kot pravijo, da grejo na proteste tisti, ki so se znajšli v kritični ekonomski situaciji.

Če pa protestirajo zaradi tega, ker ne želijo, da ima družba vpogled v to, kako kmetje ravnajo s svojimi živalmi, ob tem, ko trdijo, da lepo ravnajo z njimi (čemu potem strah pred vpogledi), ali pa zato, ker želijo očuvati naravo (»čisto vodo«, ne pa tudi čisto zemljo in okolje v primeru Magne), hkrati so pa proti Naturi 2000, potem očitno, ob takih nedoslednih zahtevah, ne mislijo resno ... oziroma ne s svojo glavo.

Danes imamo tako družbeno ureditev, ko z našim planetom, zemljo, ki pripada vsem zemljanom, upravlja in jo obdeluje skupina prebivalcev, zato da bi sebi in ostalim prebivalcem priskrbela hrano, ob tem pa ravnala z zemljo, planetom odgovorno. Pravico in odgovornost, da skrbimo za planet, pa imamo vsi državljani.

Majda Koren, Ljubljana