Raketa Starship eksplodirala med testnim poletom

Ameriško vesoljsko podjetje SpaceX je danes izstrelilo raketo Starship, najmočnejšo v zgodovini. Ta je poletela do višine 37 kilometrov, nato pa bi se morala zgornja in spodnja stopnja plovila ločiti, a do tega ni prišlo. Plovilo se je začelo nenadzorovano obračati in je kmalu zatem eksplodiralo. SpaceX je polet kljub temu ocenil kot uspešen.