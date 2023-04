Po slovenskih cestah bo jutri potekal tako imenovani maraton hitrosti. Policija bo po celi državi med šesto zjutraj in šesto popoldne merila hitrost voznikom. A, kot je zdaj že navada, so lokacije merjenja tudi javno objavili na njihovi spletni strani. »Z vnaprejšnjim obveščanjem voznikov in objavo lokacij želimo delovati predvsem preventivno, da bi vozniki z umirjeno in defenzivno vožnjo pripomogli k varnejšim cestam, s takšno vožnjo pa nadaljevali tudi takrat, kadar ne potekajo tovrstni poostreni nadzori,« so prepričani na policiji.

Zaradi neprilagojene hitrosti je lani na naših cestah umrlo 26 ljudi. To je sicer precej manj kot leto poprej, ko je statistika zabeležila 49 smrtnih žrtev zaradi hitrosti. Po drugi strani pa se je zaradi hitrosti lani zgodilo kar 3.500 nesreč, kar je 17 odstotkov več kot leto poprej Tudi huje poškodovanih je bilo precej več. Polovico vseh nesreč povzročijo vozniki stari med 18 in 34 let. Mladi med 18. in 24. letom starosti so trikrat bolj nevarni glede hitrosti kot recimo tisti nad 65. letom starosti, kaže statistika, ki jo je pripravila Agencija za varnost v prometu (AVP). Še en srhljiv statistični podatek: leta 2022 je bilo največ umrlih zaradi neprilagojene hitrosti med vozniki enoslednih motornih vozil (6) in kolesarji (5). Povsem jasno je torej, kdo so najbolj ranljivi udeleženci v prometu. Med tipi cest pa se pravilo, da so avtoceste kljub temu, da so tam hitrosti najvišje, najbolj varne. Na njih se pripeti daleč najmanj nesreč, največ (polovica!) pa v naseljih. Najhujša pa je kombinacija hitrosti in alkohola. Več kot tretjina voznikov, ki so pijani povzročili nesrečo, je vozilo prehitro. Ta usodna kombinacija je lani po podatkih AVP vzela devet življenj. Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti se sicer, pričakovano, zgodi v koncih tedna, časovno pa med polnočjo in eno uro zjutraj oziroma na sploh ponoči.

Na AVP so pogledali še, kakšne podatke lahko dobijo iz prikazovalnikov hitrosti, ki so jih lani postavili v nekaterih slovenskih občinah. Nekateri so precej šokantni. Recimo primer iz Trnovske vasi, kjer je voznik v coni, kjer je hitrost omejena na 30 kilometrov na uro, vozil neverjetnih 132 kilometrov na uro. Gre za lokacijo v neposredni bližini šole! V Kočevju je prikazovalnik nekemu vozniku pokazal kar 190 kilometrov na uro, pa čeprav bi se obarval zeleno pri hitrosti nižji od 70 na uro. Ta prikazovalnik je v bližini prehoda za pešce in kolesarske steze!

Kje in kdaj bolj počasi V Ljubljani bodo jutri policisti merili hitrost med sedmo in deseto dopoldne na Zasavski cesti, med 1020. in 12.45 pa v Klečah. Med šesto in osmo bo radar v Dobrovi, dopoldne tudi na Poti za Brdom, po 12. uri pa na Jurčkovi cesti. V Mednem bodo merili celo dopoldne. Na Goriški cesti bo policist z radarjem v roki med šesto in deveto zjutraj, na Tacenski pa med drugi in peto popoldne. Na Vojkovi cesti bodo celo popoldne, na Bleiweisovi med šesto in deveto zjutraj, na Roški med 9.20 in 13.00. Na Poljanski cesti bodo merili popoldne, na Zaloški pa zjutraj med sedmo in pol deveto. Tudi na Šmartinski bo radar dopoldne, med 11.15 in 14.00 pa na Litijski cesti. Na Zadobrovški bo med tretjo in šesto popoldne, na Lavrici pa popoldne med tretjo in peto uro.