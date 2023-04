Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa stavke danes potekajo na letališčih v Düsseldorfu in Hamburgu ter na letališču Köln-Bonn, v petek pa se bodo stavkajočim pridružili tudi zaposleni na letališču v Stuttgartu.

Zaradi stavke so potnike že obvestili, da lahko pričakujejo velike zamude in odpovedi letov. Po ocenah letalskega združenja ADV naj bi bilo odpovedanih okoli 700 letov.

Do zaostritve sindikalnih aktivnosti prihaja po tem, ko sta nemški sindikat Verdi, pod okrilje katerega spada letalsko varnostno osebje, in Zvezno združenje varnostnih podjetij v letalstvu dosegla zgolj manjši napredek v pogajanjih glede dodatkov za nočno delo, ob koncih tedna in praznikih, sindikati pa se borijo tudi za višja plačila nadurnega dela.

Pogajalski strani bosta za skupno mizi znova sedli 27. in 28. aprila.

V zadnjih mesecih se je sicer pod okriljem nemških sindikatov v nemškem javnem prometu zvrstilo že več stavk, za petek pa je napovedana nova velika stavka, ki naj bi zajela celotno državo.

Stavkali bodo zaposleni v okoli 50 podjetjih, med drugimi v upravljavcu železnic Deutsche Bahn.