Najhujši spopadi se še naprej odvijajo na ulicah Kartuma, v katerem živi približno pet milijonov ljudi. Tudi danes so v prestolnici odmevali streli in oglušujoče eksplozije. Po navedbah očividcev je bilo v zraku čutiti vonj po smodniku, iz več poškodovanih stavb pa se je valil črn dim.

V sredo bi sicer ob 18. uri po lokalnem času v veljavo morala stopiti 24-urna prekinitev ognja, vendar je bilo le nekaj minut po domnevnem začetku premirja v središču Kartuma znova slišati streljanje in eksplozije. Po navedbah prič so eksplozije odjeknile tudi v mestu Obeid.

Na tisoče ljudi je že zapustilo svoje domove v Kartumu, mnogi so se na pot iz prestolnice podali celo peš. Več tisoč jih je medtem še vedno ujetih v svojih stanovanjih in hišah, pogosto brez elektrike in možnosti, da bi dobili hrano, vodo ali zdravila. Zaradi nenehnih spopadov pa skoraj 70 odstotkov bolnišnic v prestolnici ne more oskrbovati bolnikov.

Izvršna direktorica Sklada ZN za otroke (Unicef) Catherine Russell je danes v izjavi opozorila, da stopnjevanje nasilja v Sudanu ogroža tudi na milijone otrok. Pojasnila je, da se številni otroci zatekajo v šole in vrtce, da so otroške bolnišnice prisiljene v evakuacije in da so mnoge bolnišnice, zdravstveni domovi in druga kritična infrastruktura poškodovani ali uničeni.

»Zaradi spopadov sta motena zdravljenje in oskrba približno 50.000 hudo akutno podhranjenih otrok, ki potrebujejo nepretrgano, 24-urno zdravstveno varstvo. Humanitarna pomoč je ključnega pomena, vendar Unicef in partnerji te podpore ne morejo zagotoviti, če ni zagotovljena varnost in zaščita osebja na terenu,« je še dodala.

Na nekaterih ulicah Kartuma so paravojaške sile za hitro podporo (RSF) postavile kontrolne točke, na katerih pregledujejo vse mimoidoče avtomobile. V sredo naj bi RSF tudi vzpostavil klicni center za ljudi v stiski. Center naj bi deloval 24 ur na dan, sedem dni v tednu, namenjen pa naj bi bil zagotavljanju humanitarne pomoči in pomoči pri evakuaciji, je na twitterju zapisal RSF.

Sudanska vojska je medtem sporočila, da so uspešno evakuirali 177 egiptovskih vojakov, ki naj bi jih med skupnimi vojaškimi vajami zajele sile RSF. Tudi tiskovni predstavnik egiptovske vojske je danes potrdil evakuacijo, pri čemer je dodal, da nekateri vojaki trenutno čakajo na evakuacijo na njihovem veleposlaništvu v Kartumu, poroča BBC.

Po poročanju ameriškega časnika Wall Street Journal je Egipt že dobavil vojaško pomoč sudanski vojski, medtem ko je libijski uporniški general Kalif Haftar podprl sile RSF. Ta naj bi z letalom dobavil vojaško opremo silam RSF. Egipt pa naj bi sudanski vojski dobavil bojna letala in pilote.

Spopadi v Sudanu so po večtedenskem sporu med poveljnikom sudanske vojske Abdelom Fatahom al Burhanom in njegovim namestnikom Mohamedom Hamdanom Dagalom, ki poveljuje paravojaškim silam za hitro podporo (RSF), izbruhnili v soboto.

Generala, ki državo vodita od vojaškega udara leta 2021, naj bi se razhajala predvsem glede načrtovane vključitve RSF v redno vojsko. To je bil tudi ključni pogoj za končni dogovor in posledični prehod na civilno vlado, s katerim naj bi se končala politična kriza v Sudanu.

Kdo ima prednost na bojišču, je zaradi nasprotujočih si izjav obeh strani nejasno. Vsa prizadevanja mednarodne skupnosti za prekinitev spopadov so bila doslej neuspešna, Japonska in Tanzanija pa naj bi že pričeli s pripravami na evakuacijo svojih državljanov.