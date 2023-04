Po reorganizaciji vlade konec januarja so se več ministrstvom spremenila delovna področja, pridružila pa so se jim še tri nova, tako da zdaj vlado sestavlja 20 ministrstev. »Ker je nemoteno, učinkovito in transparentno delovanje državnih organov možno zagotoviti le tako, da imajo ti svoj finančni načrt, smo pripravili tako imenovani rebalans proračuna,« je danes na novinarski konferenci po seji vlade povedal finančni minister Klemen Boštjančič.

Kot je pojasnil, je rebalans državnega proračuna za leto 2023 tehnični rebalans, v katerem so zgolj prerazporedili sredstva med ministrstvi, obenem pa je v njem upoštevana natančnejša ocena javno finančnih prihodkov in izdatkov za letošnje leto. Rebalans po njegovih besedah temelji le na že sprejetih zakonskih rešitvah, kar pomeni, da morebitni finančni učinki reform in drugih načrtovanih ukrepov niso zajeti. Boštjančič je ob tem povedal, da za letos »ni predviden še kakšen rebalans«.

Nižji tako prihodki kot odhodki

Proračun za leto 2023 je DZ sprejel novembra lani, ko je ob nekaj manj kot 13,5 milijarde evrov pričakovanih prihodkov določil porabo v rekordni višini skoraj 16,7 milijarde evrov, s čimer naj bi primankljaj znašal 3,3 milijarde evrov, Boštjančič je danes povedal, da bo primanjkljaj z rebalansom za 376 milijonov evrov nižji in bo znašal približno 2,9 milijarde evrov oziroma 4,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP).

Boštjančič je dejal, da ga znižanje primanjkljaja veseli. »Zavedamo se, da bodo prihodnje leto ponovno veljala fiskalna pravila, zato moramo javne finance upravljati preudarno, čemur smo sledili,« je dejal. Ob tem pa je treba dodati, da je načrtovani promankljaj še vedno tretji najvišji v zgodovini države - višji je bil le leta 2013 zaradi bančne sanacije in leta 2020, v prvem letu epidemije koronavirusa.

Nekaj nižji od načrtovanih bodo tako prihodki kot odhodki. Odhodki se znižujejo za 609 milijonov evrov na nekaj manj kot 16,1 milijarde evrov, medtem ko bodo prihodki znašali 13,1 milijarde evrov, kar je za 233 milijonov evrov manj kot v lani sprejetem proračunu.

Počasnejše črpanje evropskih sredstev

Zmanjšanje načrtovanih prihodkov je po Boštjančičevih besedah predvsem posledica nižje ocene davčnih prihodkov zaradi zmanjšanja prihodkov iz dohodnine po zvišanju povprečnin,.kakor tudi padca prihodkov iz proračuna EU, pri čemer je poudaril, da gre zgolj za spremembo dinamike črpanja in ne za izgubo evropskih sredstev. Zmanjšanje načrtovanih odhodkov pa je, kot je poudaril, možno predvsem zaradi uspešnega boja z energetsko draginjo in nižjega obsega potrebnih sredstev za njeno blaženje.

Razlog za zmanjšanje izdatkov je predvsem v tem, da je vlada v prvotnem proračunu načrtovala visoke izdatke za blaženje energetske krize, ki pa potem (predvsem zaradi mile zime) niso bili potrebni. »Ob jesenski pripravi proračuna so bile razmere na trgu energentov bistveno bolj nepredvidljive,« je dejal Boštjančič. Znižanje načrtovanih izdatkov omogoča tudi zmanjšanje potreb po financiranju ukrepov, povezanih s covidom-19, in spremenjena dinamika črpanja kohezijskih sredstev. A črpanje evropskih sredstev iz novega finančnega okvira 2021-2027 ne bo potekalo tako hitro, kot je vlada načrtovala jeseni. Proračunski izdatki na tej podlagi bodo letos zato nižji, je še dejal Boštjančič.

Skupaj s predlogom rebalansa pošilja vlada v potrditev v DZ tudi predlog novele zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024. Spremembe se med drugim nanašajo na zagotavljanje sredstev proračunskemu skladu za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost ter na zmanjšanje dopustnega zadolževanja države v tem letu na približno 4,2 milijarde evrov.

Glede davne reforme bodo iskali široko podporo

Boštjančič je na vprašanja o davčni reformi, glede katere je predsednik vlade Robert Golob konec marca dejal, da je morda sploh ne bo, dejal, da na finančnem ministrstvu še naprej pripravljajo spremembe davčne zakonodaje, šle pa bodo predvsem v smeri poenostavitve postopkov in odprave anomalij, ki so se skozi leta nabrale v tej zakonodaji.

Ob tem je vnovič zatrdil, da sprememb tako pomembnih zakonov, kot je denimo zakon o dohodnini, ali pa glede obdavčitve premoženja, brez zelo širokega splošnega konsenza ne bo mogoče izvesti. »Tako da načrtujemo zelo, zelo veliko razgovorov s socialnimi partnerji in verjamem, da bomo prišli do rešitev, ki bodo imele široko podporo,« je dejal. Dodal je, da davčna reforma ni bila mišljena z namenom povečanja davčnih prilivov oziroma polnjenja proračuna.