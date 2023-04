Nepravično je, da so afriške države med tistimi, ki najmanj prispevajo k podnebni krizi, vendar so kljub temu med najbolj podnebno ogroženimi, je na Brdu pri Kranju danes poudarila predsednica in spomnila, da se je v kratkem času, odkar je na položaju, sešla z več afriškimi voditelji, ki so z njo delili zaskrbljenost zaradi podnebnih sprememb.

Te so postale eden največjih izzivov našega časa, ki po njenih besedah ne ogroža le naše varnosti, temveč tudi naš način življenja, politični voditelji pa imajo dolžnost izboljšati razmere v svojih državah in skupaj obravnavati različne vidike podnebnih sprememb na mednarodni ravni. »Pomemben del teh prizadevanj pa je pravičnost,« je poudarila.

Pri tem je izpostavila, da je treba okrepiti lokalno odpornost, za odziv na grožnje, ki so posledica podnebnih sprememb, pa je treba uporabiti znanje in izkušnje, vključno z najsodobnejšo tehnologijo. Potrebujemo tudi trdnejše zaveze za izvajanje ciljev pariškega sporazuma na svetovni ravni, je dejala in opozorila, da »podnebni cilj 1,5 stopinje Celzija hitro polzi iz našega dosega«.

»Samo upamo lahko, da bomo z vključevanjem vseh delov naše družbe učinkoviti pri reševanju podnebne krize. Naši mladi od nas vse bolj zahtevajo ukrepanje. Imajo prav. Kajti kar koli bomo storili ali ne bomo storili zdaj, bo najbolj vplivalo prav nanje,« je opozorila.

V svojih prizadevanjih za pospeševanje agende podnebne in okoljske varnosti se želi Slovenija osredotočiti tudi na področja, povezana z vzpostavljanjem in ohranjanjem miru, okoljskimi ukrepi in pravicami žensk.