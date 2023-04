»Ne moremo natančno ugotoviti, kaj je povzročilo blisk na nebu, vendar domnevamo, da je bil to meteorit,« je danes povedal namestnik vodje nadzornega centra pri ukrajinski nacionalni vesoljski agenciji Igor Kornijenko.

Another view of the Meteor that lit up the sky over Kyiv, Ukraine…. pic.twitter.com/1rNqVnB8KQ