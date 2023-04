Kot so zapisali, je Starman upravni odbor zbornice seznanil z nedavnim dogodkom, ko so mu policisti zaradi vožnje pod vplivom alkohola začasno odvzeli vozniško dovoljenje, in pojasnil vse okoliščine.

Kot poudarjajo, ima vsak odvetnik dolžnost delovati v skladu z etičnimi načeli in na ta način skrbeti za svoj poklicni ugled in ugled odvetništva. "To vključuje spoštovanje zakonodaje, doseganje visokih standardov integritete in profesionalnosti, kar še zlasti velja za prvega med enakimi. Kolega Janez Starman obžaluje dogodek in se je za svoje ravnanje tudi opravičil," so sporočili. Ob tem so dodali, da zaradi dogodka zaupanje upravnega odbora v Starmanovo sposobnost vodenja zbornice ni omajano.

Starmanu so namreč policisti konec preteklega tedna zaradi vožnje pod vplivom alkohola začasno odvzeli vozniško dovoljenje. V torek je koprskemu županu Alešu Bržanu ponudil odstop, vendar ga ta ni sprejel, ker da se zaradi ene napake ni pripravljen odpovedati izvrstnemu sodelavcu.