Na Občini Piran podražitev privezov upravičujejo s tem, da je Okolje Piran cene privezov nazadnje dvignilo leta 2017, od takrat do danes pa je bila inflacija 21,2-odstotna. Poleg tega je primerjalna analiza pokazala, da so cene privezov v Piranu najnižje v slovenski Istri, pravijo.

Nove cene kanalščin bodo odvisne od porabe. Za tiste, ki porabijo do osem kubičnih metrov vode, cena ostaja nespremenjena, za gospodinjstva in male uporabnike, ki porabijo do 10 kubičnih metrov vode, bo cena kanalščine višja za dva odstotka, pri porabi do 16 kubičnih metrov vode pa za osem odstotkov.

Nekoliko višje bodo položnice tudi za uporabnike z lastnimi greznicami, in sicer za štiri odstotke, medtem ko bodo cene izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda za porabnike iz gospodarstva višje za šest odstotkov.

Kljub temu bodo uporabniki v Piranu za ravnanje z odpadno vodo plačevali občutno manj kot v Izoli, navajajo v občinski upravi.

Po triletnem obdobju nespremenjenih cen se bodo junija zvišali tudi zneski na položnicah za smetarino. Ta bo za gospodinjstva višja za 14 odstotkov, za podjetja pa za 17 odstotkov.

Občinski svet je v sredo sprejel tudi revidirano letno poročilo Javnega podjetja Okolje Piran za leto 2022. V njem piše, da je družba minulo leto končala z 257.000 evrov čistega dobička. Iz poročila je tudi razvidno, da je vodstvu uspelo predčasno sanirati podjetje, cilji za vzpostavitev pozitivnega poslovanja in izboljšanja likvidnosti so bili tako doseženi.